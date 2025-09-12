Helal Akreditasyon Kurumu ISA'yi OIC/SMIIC 2:2019 ile Akredite Etti

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), ABD merkezli Islamic Services of America (ISA) kuruluşunu OIC/SMIIC 2:2019 standardına göre akredite etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 13:00
Helal Akreditasyon Kurumu ISA'yi OIC/SMIIC 2:2019 ile Akredite Etti

Helal Akreditasyon Kurumu ISA'yi akredite etti

OIC/SMIIC 2:2019 standardı kapsamında verilen karar

Türkiye'nin Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), ABD merkezli Islamic Services of America (ISA) adlı helal belgelendirme kuruluşunun akreditasyonunu gerçekleştirdi.

HAK'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada, alınan karara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, ABD'de yerleşik bulunan ISA adlı helal belgelendirme kuruluşunun akredite edildiği belirtildi.

Akreditasyon statüsünün OIC/SMIIC 2:2019 standardı uyarınca verildiği ve adı geçen kuruluşun belirli ürünlere yönelik helal belgelendirme faaliyetlerini kapsadığı vurgulandı.

"HAK bundan sonra da ürün ve hizmet belgelendirme sektöründe iştigal eden yerli ve yabancı kuruluşlardan kendisine gelen başvuruları bu alandaki uluslararası standartlar, ulusal mevzuat ve kendi uygulama dokümanlarında tanımlı zorunlu gereklilikler uyarınca inceleyip değerlendirmeye devam edecektir."

