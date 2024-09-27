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Helene Kasırgası'nın Tahribatı: 10 Can Kaybı ve 4 Milyondan Fazla Elektriksiz Kalan Hane

Helene Kasırgası, Florida'da 10 can alırken, 4 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 19:29
Helene Kasırgası'nın Tahribatı: 10 Can Kaybı ve 4 Milyondan Fazla Elektriksiz Kalan Hane

Helene Kasırgası Florida'da Yıkıcı Etkiler Yaratıyor

ABD'nin Florida eyaletinin kıyılarına 4. kategori ile ulaşan Helene Kasırgası, büyük bir yıkım yaşatarak 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Kasırganın Gücü

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene'nin Florida'nın kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 km/s hızla vurduğunu açıkladı. Bu kuvvetli kasırga, bölgede şiddetli rüzgarlar ve yoğun yağışlarla birlikte geldi.

Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Florida Pasco Şerif Ofisi, Tampa'nın kuzeyindeki Pasco ilçesinde yükselen sel sularından dolayı gece boyunca yaklaşık 200 kişiyi kurtardıklarını bildirdi. Eyalet, kasırga sonrası devreye soktuğu acil durum planlarıyla hızla müdahalede bulundu.

Florida Valisi'nden Uyarı

Florida Valisi Ron DeSantis, yaptığı açıklamada, "Floridalılar sabah uyandığında daha fazla can kaybı ve kesin yıkımlarla karşılaşabiliriz." şeklinde uyarılarda bulundu.

Elektrik Kesintileri ve Tahliye İhtiyaçları

Kasırga, Florida'da 1,2 milyon ev ve iş yerinde, Georgia'da 1 milyon, South Carolina'da 1,3 milyon, ve North Carolina'da da 600 bin olmak üzere toplamda 4 milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Güney eyaletlerde yaşanan felaketten dolayı North Carolina'nın batısındaki Asheville bölgesinde zorunlu tahliyeler gerçekleştirilmiştir.

Uçuş İptalleri ve Altyapı Sorunları

Florida'daki Tampa Uluslararası Havalimanı ile Georgia'daki Atlanta Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'nda toplamda 800'den fazla uçuş iptal edilmiştir.

Başkan Biden'dan Güvenlik Çağrısı

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden’ın Helene Kasırgası’nın etkilerine dair bilgilendirildiğini duyurdu. Biden, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kendinizi ve ailelerinizi güvende tutmak için her türlü önlemi alın" çağrısında bulundu. Federal hükümetin de her türlü yardım için hazır olduğunu belirtti.

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