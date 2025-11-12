Hendek'te Jandarma, Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Şüpheliyi Yakaladı

Operasyon ve yakalama detayları

Sakarya’nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, jandarma ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, yapılan yol kontrol uygulaması sırasında 'silahla tehdit' suçundan hakkında toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. (42) yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca Kocaahmetler Mahallesi'nde, 9 ayrı yakalama kararı gereği hakkında toplamda 11 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. (35), yaklaşık 3 ay süren fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler, cezaevine sevk edildi.

