Herat'ta Otobüs Kazası: 79 Afgan Göçmen Hayatını Kaybetti

Herat'ta İran'dan sınır dışı edilenleri taşıyan otobüsün çarpışması sonucu 79 göçmen yaşamını yitirdi; kazada iki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:54
Kaza detayları ve sınır dışı edilen göçmenlerin durumu

Afganistan'ın Herat vilayetinde, İran'dan sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan bir otobüsün bir motosiklet ve kargo kamyonu ile çarpışması sonucu 79 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, Associated Press'e yaptığı açıklamada, kazada 19'u çocuk olmak üzere toplam 79 kişinin yaşamını yitirdiğini; kazada iki kişinin de yaralandığını söyledi. Söz konusu kazanın dün yerel saatle 20.30 civarında meydana geldiği belirtildi.

Herat vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Ahmedullah Muttaki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan kazaya ilişkin açıklama yaptı ve otobüsün bir motosiklet ile kargo aracıyla çarpıştığını aktardı.

TOLOnews'e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, çarpışma sonucu otobüsün alev aldığını ve bunun birden çok can kaybına yol açtığını bildirdi.

İran'daki sınır dışı işlemlerine ilişkin bağlam

İran'da 2023'te başlayan ve büyük çoğunluğu Afgan olan yasa dışı yabancı uyrukluların sınır dışı işlemleri, bazı kaçak giriş iddiaları ve ülke güvenliği endişeleriyle hız kazanmıştı. İran İçişleri Bakanlığı Yabancı Uyruklular ve Mülteciler Dairesi Başkanı Nadir Yarahmedi, 11 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ülkede yeni yılın başlangıcı sayılan 21 Mart'tan itibaren 772 binden fazla Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin İran'dan çıkış yaptığını kaydetmişti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yetkililerin daha fazla ayrıntı sağladıkça duyurulacağı bildirildi.

