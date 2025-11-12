Hilvan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sürücünün kontrolü kaybettiği araç refüje çarptı; 3 kişi yaralandı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 20:10
Hilvan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Hilvan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kaza ve müdahale

Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrol noktasına yakın bir alanda refüje çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ŞANLIURFA’NIN HİLVAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

ŞANLIURFA’NIN HİLVAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

ŞANLIURFA’NIN HİLVAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe’de iş yeri kurşunlayıp görüntü çeken 2 çocuk gözaltına alındı
2
Ankara'da Dev Operasyon: 63 bin 795 kilogram kaçak ve bozuk et ele geçirildi
3
Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 2 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
4
Fransa'da Emeklilik Reformu Askıya Alındı
5
Marmaris'te 70 Yaşındaki Kıbrıs Gazisi Aparta Yerleştirildi
6
Cizre Adliyesi Önünde Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Keşan'da Evinde Ölü Bulunan İş Adamı Uğur Selvi Toprağa Verildi

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı