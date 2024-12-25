Himaçal Pradeş'te Yoğun Kar Yağışı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Himaçal Pradeş'te Kar Faciası: 4 Kayıp

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde, kış turizmi açısından popüler olan Shimla ve Manali bölgelerinde etkili olan yoğun kar yağışı, trajik kazalara yol açtı. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.

Hindustan Times'ın aktardığına göre, Himaçal Pradeş'in Shimla, Kullu ve Manali bölgeleri yılın bu döneminde Noel'i geçirmek isteyenler için cazibe merkezi haline gelmişti. Ancak, bu bölgelerde 200'den fazla yol karla kaplanarak ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların eksi 6 dereceye kadar düşebileceği ve bu nedenle don uyarısı yapıldı. Hükümet, tatil merkezlerine giden yollarda kurtarma çalışmaları başlattığını duyurdu.