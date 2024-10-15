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Hindistan'dan ABD'ye Giden Uçak Kanadalı Otoriteler Tarafından Acil İniş Yaptı

Air India'nın uçağı, 'bomba tehdidi' nedeniyle Kanada'ya yönlendirildi, tehditler sahte çıktı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 20:17
Hindistan'dan ABD'ye Giden Uçak Kanadalı Otoriteler Tarafından Acil İniş Yaptı

Air India Uçağı Acil İniş Yaptı

Hindistan hava yolu şirketi Air India'ya ait bir yolcu uçağı, ABD'ye yapacağı sefer esnasında internet üzerinden gelen bir bomba tehdidi nedeniyle Kanada’nın Iqaluit kentine zorunlu iniş yaptı.

Tehdit ve İniş Süreci

Air India'nın açıklamasında, AI127 sefer sayılı uçağın Yeni Delhi'den kalkarak Chicago'ya gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. İnternetteki tehdit üzerine acil olarak Kanada’ya yönlendirilen uçakta mürettebat dahil toplam 211 kişi bulundu.

Sahte Tehditler ve Sonuçları

Uçak iniş yaptıktan sonra, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), konuyu soruşturmaya başladı. Hindistan merkezli diğer hava yolu şirketleri de son günlerde benzer sahte tehditler aldı ve bazı uçakların seferleri iptal oldu.

Hindistan-Kanada İlişkileri Tansiyonu Tırmandırıyor

Bu olayların ardından, Hindistan, Kanada hükümetinin ayrılıkçı bir örgütle ilgili tutumunu eleştirerek, suçlamaları katı bir dille reddetti. Bu gelişmeler neticesinde iki ülke, karşılıklı olarak diplomatlarını sınır dışı etti.

Sonuç olarak, bu tehditlerin ardından yaşananlar, Hindistan ve Kanada arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşmesine neden oldu.

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