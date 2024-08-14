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Hindistan, Ukrayna'nın Saldırdığı Rus Bölgelerindeki Vatandaşlarını Uyarıyor

Hindistan, Ukrayna'nın saldırdığı Rus topraklarındaki vatandaşlarını bölgeyi terk etmeleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 19:35
Hindistan, Ukrayna'nın Saldırdığı Rus Bölgelerindeki Vatandaşlarını Uyarıyor

Hindistan, Rusya'ya Bağlı Bölgelerdeki Vatandaşlarına Uyarı Yayımladı

Hindistan, Ukrayna'nın gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Rusya'ya ait olan Kursk, Bryansk ve Belgorod bölgelerinde bulunan vatandaşlarına bölgeyi terk etme çağrısında bulundu.

Büyükelçilikten Resmi Açıklama

Hindistan'ın Moskova'daki büyükelçiliği, konuya dair bir yazılı açıklama yaparak, söz konusu bölgelerde yaşanan güvenlik problemleri nedeniyle vatandaşlarının gerekli önlemleri almalarını vurguladı.

Yardım İhtiyacı Olanlar İçin İletişim Hatları

Açıklamada, durumla ilgili yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların büyükelçilikle irtibat kurmaları gerektiği hatırlatıldı.

Ukrayna Ordusunun Saldırıları ve Sonuçları

Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'ta Rusya'nın Kursk bölgesine yönelik saldırıları, iki ülke arasında yoğun çatışmalara yol açtı. Rusya, bu durumu 'federal acil' seviyeye çıkararak terörle mücadele durumu ilan etti.

Bu saldırılar sonucunda 121 bin kişinin tahliye edildiği, toplamda ise 180 bin kişinin tahliye edilmesinin beklendiği duyuruldu. Saldırılar sırasında 12 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk olmak üzere 121 kişinin yaralandığı bildirildi.

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