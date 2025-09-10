Hırvatistan-Suriye İlişkilerinde Yeni Dönem: Radman Şam'da Büyükelçilik Sinyali

Görüşme ve açıklamalar

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabul, başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda gerçekleşti ve görüşme sonrası iki bakan ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İşbirliği ve yeniden inşa

Şeybani, iki ülke ilişkilerinde karşılıklı saygıya dayalı yeni bir dönemin başladığını belirtti. Kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte Suriye'nin uluslararası ortaklarla somut işbirlikleri kurmaya odaklanacağını ifade eden Şeybani, işbirliğinin farklı alanlarda geliştirilmesi ve ülkenin yeniden inşa süreci'nin gündemin ön sıralarında yer aldığını söyledi.

Şeybani ayrıca, Hırvatistan'ın savaş sonrası toparlanma tecrübesinin Suriye için faydalı olabileceğine dikkat çekti.

İsrail saldırıları ve uluslararası çağrı

Şeybani, İsrail'in saldırılarını uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu İsrail'i sorumlu tutmaya çağırdı.

Hırvatistan'ın mesajı

Gordan Grlic Radman, Suriye'nin bu önemli döneminde Şam'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Radman, Suriye halkının savaş yıllarında yaşadığı zorluklara değinerek Hırvatistan'ın istikrar için kapsamlı bir süreci desteklediğini belirtti.

Radman, Hırvatistan'ın yeniden inşa sürecinde ABD ile Avrupa yaptırımlarının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladığını ve Ürdün'deki Suriyeli mültecilere yönelik yardım çalışmalarını sürdürmekten gurur duyduklarını ifade etti. Ayrıca Radman, Hırvatistan'ın Şam'da büyükelçilik açmaya hazır olduğunu ve bu konuda Suriyeli muhataplarıyla çalışacaklarını ekledi.

