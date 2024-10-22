Hırvatistan ve Irak'tan Barış Çağrısı

Hırvatistan ve Irak Dışişleri Bakanları'ndan Barış Mesajı

Hırvatistan ve Irak, Orta Doğu ile Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesi gerektiğini vurguladı. İki ülkenin dışişleri bakanları, Hırvatistan’ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

İkili İlişkilerin Güçlendirilmesi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Hırvat mevkidaşı Gordan Grlic Radman ile birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine dair isteklerini dile getirdi. Hükümetine destek sunduğu için Hırvatistan'a teşekkür eden Hüseyin, güncel gelişmelere de değindi.

Endişeler ve Barış Vurgusu

Hüseyin, "İsrail'in Gazze ve Lübnan'a düzenlediği saldırı, bölgede yeni çatışmalara yol açabilir. Bu durumu endişeyle karşılıyoruz. Son 50 yılda çok fazla savaş yaşadık. Artık barış istiyoruz, bu halk için istikrar ve güven sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için de destek verdiklerini belirtti.

İşbirliği ve Ortak Mutabakat

Bakan Grlic Radman ise Irak ile işbirliğini artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Avrupa Birliği'nin, Irak’ın bölgesel barış ve istikrar için kritik bir rol üstlendiğine inandıklarını belirttikten sonra, "Orta Doğu ve Ukrayna'daki savaşların sona erdirilmesini istediğimizi açıklıyoruz." dedi.

İki ülke arasında siyasi istişareleri güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı da imzalandı. Huveyin, Avrupa turu çerçevesinde 16 Ekim tarihinde Hırvatistan’da Başbakan Andrej Plenkovic ile de görüşme gerçekleştirdi.