Hitit Üniversitesi'nde Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu başladı — 108 bildiri

Hitit Üniversitesi'nde Ulusal Kadın ve Aile Sempozyumu başladı

Hitit Üniversitesi, "Ulusal Kadın ve Aile Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" ile Türkiye'nin dört bir yanından genç araştırmacıları bir araya getirdi. İki gün sürecek etkinlikte 108 bildiri sunulacak; bunların 60'ı yüz yüze, 48'i çevrimiçi oturumlarda yer alacak.

Sempozyumun amaç ve kapsamı

Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKAM) tarafından, 2025 Aile Yılı kapsamında düzenlenen sempozyum, lisansüstü öğrencilere akademik paylaşım imkanı sundu. HÜKAM'ın kuruluş misyonu doğrultusunda sempozyum; kadın haklarının korunması, kadın-erkek fırsat eşitliği ve aile sorunlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Merkez, bu hedefler doğrultusunda kongre, panel, atölye ve kurslar düzenliyor, proje ve uygulama birimleri oluşturarak işbirlikleri yürütüyor.

Açılışa protokol üyeleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda katılımcı katılım sağladı.

Açılış konuşmaları

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut konuşmasında şunları söyledi: "Bu yılın Aile Yılı olması nedeniyle birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Kadın ve aile bizim en temel çalışma alanlarımızdan. Bu konuda da bir şeyler söylenmesi gereken ve yapılması gereken araştırmaları yapan bir tarafta bulunuyoruz. Bu sempozyuma aynı zamanda bildiri açısından da bizim öğrencilerin yoğun bir katılımı var bu noktada hocalarımıza ve öğrencilerimize bu sempozyuma bildiri sunma açısından da teşviklerimizin neticesinde böyle bir iyi bir sayıya da ulaşmış olduk. Aile Yılına bu sempozyumun bir katkı olmasını, önemli bir katkı olmasını bekliyorum. En azından farkındalık düzeyinin bir tık daha ötesine giderek günümüzde ailenin, aileyle ilgili değerlerin ön plana çıktığı ve sorunları çözüm noktasında belli bir çözüm getirmesini diliyorum".

HÜKAM Merkez Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Selen Özakar Akça ise şunları belirtti: "Bu sempozyumda HÜKAM, kuruluş misyonuna uygun olarak kadın ve aile çalışmalarında yeni bakış açıları geliştiren genç araştırmacıları bir araya getirmeyi hedefledi. Sempozyum süresince kadının toplumsal konumu, aile yapısının dönüşümü, sosyal politika süreçleri, eğitim, istihdam ve kültürel dinamikler gibi geniş bir yelpazede yer alıyor. Burada genç bilim insanlarımızın ürettikleri çalışmaların hem literatüre hem de karar alıcı kurumlara önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. HÜKAM olarak bu sempozyuma yalnızca akademik bir paylaşım ortamı değil, aynı zamanda toplumsal duyarlılığı, bilimsel sorumluluğu ve ortak öğrenme kültürünü bir araya getiren bir platform olarak görüyoruz".

Etkinliğe ilişkin detayları paylaşan HÜKAM Merkez Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Menekşe Şahin ise şu bilgileri verdi: "2025 yılının Aile Yılı olarak kabul edilmesiyle birlikte aile kurumuna olan ilginin ve farkındalığın artmasının bir yansıması olarak Hitit Üniversitesi Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak akademik alanda bu yıla, aile yılına bir katkı düzenlemek istedik. Aile ve kadın konusu geniş perspektifte sosyolojiden hukuka, eğitimden sağlığa, psikolojiden politikaya, sanattan kültürel çalışmalara, pek çok akademik alanı içerisine alan, bu nedenle de disiplinler arası bir perspektif gerektiren bir konu. Bu sempozyumun da bu anlamda belki de en değerli sempozyumu en değerli kılan nokta, lisansüstü öğrencilerimizi özgün araştırmalarıyla bu tüm alanlarda birleştirmek oldu. İki gün boyunca sürecek olan sempozyumumuzda Hitit Üniversitesi dışında Türkiye’den birçok üniversiteden toplam 108 bildiri sunulacak ve bu 108 bildirinin 60’ı yüz yüze, 48’i de online oturumlarda devam edilecek. Kadın vali konusunda dini metinler ve Islami düşüncede kadın ve aile, sosyal politikalar, aile politikaları, kadın sağlığı, sağlıklı aile, doğurganlık, toplumsal yapı, modernleşme ve ailenin dönüşümü, medya, kültür, sanat ve edebiyatta kadın temsilleri, toplumsal cinsiyet, eşitsizlik, şiddet, ruh sağlığı, tarih ve siyasette kadın temsili, kırsalda kadın ve kadın emeği, aile içi iletişim ve ilişkiler gibi pek çok alanda sunumlarımız gerçekleşecek".

