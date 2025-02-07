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Hizbullah Destekçilerinden Ortagus'a Protesto

Lübnan'da Hizbullah destekçileri, ABD'li yetkili Morgan Ortagus'un açıklamalarına tepki göstererek protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 19:36
Hizbullah Destekçilerinden Ortagus'a Protesto

Lübnan'da Hizbullah Destekçilerinden Protesto

Lübnan'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un Hizbullah'a yönelik yaptığı açıklamalara karşı geniş çaplı bir protesto düzenlendi. Protestolar, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan çok sayıda Hizbullah destekçisi tarafından gerçekleştirildi.

Göstericiler, ellerinde Hizbullah bayrakları ve eski liderleri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarıyla Ortagus'un sözlerini kınadı. Katılımcılar ayrıca, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım lehine sloganlar attı.

Ortagus'un Tartışmalı Açıklamaları

ABD'li yetkili Ortagus, Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamalarda, "ABD'de ve dünyadaki Lübnanlıları ülkenin geleceği konusunda hiç bu kadar coşkulu görmemiştim. Bunun büyük ölçüde Hizbullah'ın İsrail tarafından yenilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum," şeklinde ifadeler kullandı.

Ortagus, ayrıca "İsrail'e Hizbullah'ı yendiği için teşekkür ederim" diyerek, Lübnan halkı ve Cumhurbaşkanı Avn'ın bu süreçteki rolünü vurguladı. Ayrıca, Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Nevwaf Selam dahil herkesin "yolsuzluğu bitirmek konusunda kararlı olduğunu" belirtti. Ortagus, Hizbullah'ın hükümette yer almayacağına dair iddialarda bulundu.

Ortagus'un, Cumhurbaşkanı Avn ile el sıkışırken takmış olduğu Davut Yıldızı yüzük ise sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Lübnan'da Hizbullah destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı...

Lübnan'da Hizbullah destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında Hizbullah'a yönelik açıklamalarını protesto etti. Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan Hizbullah destekçileri, Hizbullah bayrakları ve eski liderleri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını taşıyarak Ortagus'un Hizbullah'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Lübnan güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı.

Lübnan'da Hizbullah destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı...

Lübnan'da Hizbullah destekçileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilci Yardımcısı Morgan Ortagus'un, Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesi sonrasında Hizbullah'a yönelik açıklamalarını protesto etti. Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı önünde toplanan Hizbullah destekçileri, Hizbullah bayrakları ve eski liderleri Hasan Nasrallah'ın fotoğraflarını taşıyarak Ortagus'un Hizbullah'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Lübnan güvenlik güçleri, bölgede önlem aldı.

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