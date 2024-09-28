Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Ölümü

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah Hayatını Kaybetti

Lübnan merkezli Hizbullah, Genel Sekreterleri Hasan Nasrallah'ın, dünkü İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdiğini resmen duyurdu.

Açıklamaya Göre Diğer Yetkililer de Öldü

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hasan Nasrallah ile birlikte başka bazı üst düzey yetkililerin de saldırılarda hayatını kaybettiği ifade edildi. Ancak açıklamada bu kişilerin kimliklerine yer verilmedi.

Hasan Nasrallah Kimdir?

31 Ağustos 1960'da Beyrut'ta dünyaya gelen Hasan Nasrallah, 1975 yılında Lübnan iç savaşının başlamasıyla birlikte ailesiyle birlikte memleketi Sur kentine döndü ve burada Şiî Emel Hareketi'ne katıldı.

Hizbullah'a Katılım ve Yükselişi

İsrail'in 1982'de Lübnan'ı işgal etmesiyle birlikte Hizbullah örgütüne katılan Nasrallah, 1992’de Abbas Musevi'nin ölümü sonrası Hizbullah Genel Sekreteri olarak göreve başladı. Onun liderliğinde, 2000 yılında güney Lübnan’da 22 yıllık işgal sona erdi.

Popülaritesi ve Suriye'deki İç Savaş

Hizbullah, 2006 yılında yaşanan savaşla birlikte önemli bir prestij kazandı. Ancak, 2011 yılında Suriye'deki iç savaşa müdahale etmesi ve Beşşar Esed rejimini desteklemesiyle popülaritesi azalmıştır.

Son Gelişmeler

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki İsrail saldırılarının ardından Nasrallah, bu durumu Filistin direnişine destek verme amaçlı yeni bir cephenin açılması olarak duyurdu. Fakat bu cephede kapsamlı bir savaş istemediklerinin altını çizdi.

Hizbullah ve Nasrallah hakkında daha fazla bilgi almak için resmi açıklamalara ve medya kaynaklarına göz atabilirsiniz.