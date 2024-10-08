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Hizbullah'ın Ateşkes Çağrısı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Değerlendirmesi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın ateşkes çağrısını son yaşanan olaylarla ilgili değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 23:36
Hizbullah'ın Ateşkes Çağrısı ve ABD Dışişleri Bakanlığı Değerlendirmesi

ABD'den Hizbullah'a Yönelik Tutum

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah'ın yaptığı ateşkes çağrısının, son haftalarda İsrail'in operasyonları sonucu organizasyonun gücünün azaldığına işaret ettiğini belirtti.

Matthew Miller'dan Açıklamalar

Bakanlık Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında Hizbullah'ın İsrail'e yönelik ateşkes istemini yorumladı. Miller, Hizbullah’ın askeri kapasitesinin önemli ölçüde zayıfladığını vurgulayarak, "Ateşkes çağrısı yapmaları, geri planda kaldıklarını ve askeri yeteneklerinin düştüğünü gösteriyor," dedi.

Miller, Hizbullah'ın bir yıldır Gazze'yi kapsamayan bir ateşkes talep etmediğine dikkat çekerek, şimdi Gazze'den bağımsız bir ateşkes istemekte olduklarını kaydetti.

Ateşkes Kapsamı Belirsiz Kalıyor

Miller, Hizbullah'ın ateşkes çağrısının kapsamının belirsiz olduğunu da dile getirerek, "Hizbullah sadece bir ateşkes mi talep ediyor yoksa Litani Nehri'nin ötesine çekilme kabulü mü geliyor? Bu konuda net bir açıklama yapılmadı," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Hizbullah'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını kısmen reddettiğini belirten Miller, "Bu karar gereği Hizbullah'ın silahlarını bırakması ve Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi gerekiyordu," ifadelerini kullandı.

Diplomatik Çözüm Çağrısı

Miller, diplomatik bir çözümden yana olduklarını belirterek, İsrail’in Hizbullah’ın askerî kapasitesini zayıflatma çabalarını desteklediklerini ifade etti ve bu durumun Lübnan halkı için bir fırsat yarattığını vurguladı. "Amacımız, Lübnan halkının kendi liderlerini ve hükümetlerini seçebilmesidir; terör örgütlerine yer bırakılmaması gerektiğini düşünüyoruz," dedi.

Miller ve Gazeteci Arasında Gergin Anlar

Ayrıca, Matthew Miller ile The Grayzone adlı bağımsız medya kuruluşunun muhabiri Liam Cosgrove arasında, ABD'nin İsrail’e sunduğu destek konusundaki tartışmalar gündem oldu. Cosgrove, ABD Başkanı Joe Biden ve yönetiminin Gazze'deki politikasını eleştirerek, "Bu yönetim son bir yılda Gazze'de bir soykırımı finanse etti," dedi.

Yaşanan tartışma, internet üzerinden yapılan toplantının canlı yayını sırasında dikkat çekti ve sosyal medya platformu X'te geniş yankı buldu.

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