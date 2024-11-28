Hizbullah: İsrail'in Çekilişi 'Eller Tetikte' Takip Edilecek

Hizbullah'tan Çarpıcı Açıklama

Hizbullah, İsrail'in güney Lübnan'dan çekilmesini yakından takip edeceklerini duyurdu. Bu açıklama, İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasının ardından geldi.

Tam Hazırlık Vurgusu

Yapılan açıklamada, Hizbullah üyelerinin ellerinin tetikte olduğunu ve herhangi bir saldırıya karşı koymak için tamamen hazırlıklı oldukları vurgulandı. Hizbullah, İsrail'e karşı zafer kazanma hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

İstatistiklerle Güç Gösterisi

Açıklamada, 417 günde günlük ortalama 11 operasyon olmak üzere toplamda 4 bin 637 askeri operasyon düzenlendiği belirtildi. Özellikle, 17 Eylül'den bu yana, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına karşı 1666 operasyon gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail Kayıpları ve Donanım Zararları

Hizbullah'ın açıklamasında, İsrail'in Ekim ayı başından bu yana 130'dan fazla kayıpta bulunduğu ve 1250'den fazla askerin yaralandığı ifade edildi. Ayrıca, Lübnan'a giren İsrail kuvvetlerine önemli maddi kayıplar verdirdikleri, bu kapsamda 9 insansız hava aracı, 59 tank ve diğer altyapı unsurlarının imha edildiği belirtildi.

Kudüs ve Filistin Desteği

Açıklamanın sonunda, Hizbullah'ın, Kudüs'te mazlumların ve mücahitlerin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı. Lübnan ve İsrail arasında varılan ateşkes anlaşmasının, 26 Ekim 2023'te yerel saatle 04.00'te yürürlüğe girdiği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.