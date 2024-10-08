Hizbullah İsrail'in Kuzeyine Füze ve İHA Saldırısı Düzenledi

Hizbullah'ın Saldırıları

Hizbullah, İsrail'in kuzey sınırındaki askeri birliklere yönelik olarak füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Hedefler: Metula ve Yaara

Yapılan açıklamalarda, saldırıların detayları şu şekilde belirtildi:

İlk olarak, Metula bölgesinde bir grup askerin hedef alındığı ifade edildi.

bölgesinde bir grup askerin hedef alındığı ifade edildi. Daha sonra, Yaara yerleşiminde yer alan bir askeri birliğin kamikaze dron operasyonları ile vurulduğu kaydedildi.

Bu gelişmeler, bölgedeki çatışmaların artış göstermesiyle dikkat çekiyor.