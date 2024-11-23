Hizbullah, İsrail'in Kuzeyine Hava Saldırısı Düzenledi

Hizbullah, İsrail'in Kuzeyindeki Askeri Üsleri Vurdu

Hizbullah, dün gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda İsrail'in kuzeyindeki 3 askeri üssü, Safed kentini ve iki yerleşim birimini hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, füzeler ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı vurgulandı.

Hedef Alınan Askeri Üsler

Hizbullah, Hayfa kentinin kuzeybatısındaki Stella Maris Deniz Üssü ve Hayfa Teknik Üssü 'nün hedef alındığını belirtti. Ayrıca, Akka şehrinin kuzeyinde bulunan Şeraga Askeri Üssü'nün de füze ve kamikaze İHA'sıyla vurulduğu ifade edildi.

Önemli Bilgiler ve Donanım Hasarı

Açıklamada, İşgal altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan iki noktanın da hedef alındığı kaydedildi. Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Safed kenti ile iki yerleşim yerinin çok sayıda füzeyle vurulduğunu bildirdi.

Çatışmalar ve Kayıplar

Hizbullah'ın açıklamasına göre, İsrail'in kuzeyindeki çeşitli bölgelerde 6, Lübnan'ın güneyindeki beldelerde ise 17 İsrail birliğine saldırı düzenlendi. Cebin beldesinde, Hizbullah mensupları ile İsrail askerleri arasında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

İsrail'in Saldırılarının Sonuçları

Lübnan'ın güneyindeki Hıyam ve Şema beldelerinde, İsrail ordusuna ait Merkava tipi iki tankın füzelerle vurulduğu ve ölümlerin yaşandığı belirtildi. Ayrıca, Sayda kentinde İsrail savaş uçağının, Lübnan hava sahasını terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Ölü ve Yaralı Sayıları Artıyor

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 3 bin 645 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 355 kişi ise yaralandı. Bu çatışmaların yanı sıra, 8 Ekim'den bu yana devam eden kararlılığıyla dikkat çeken İsrail ordusu, güney Lübnan'a hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Yerinden Edilmeler ve Göç Dalgası

Beyrut'a yapılan hava saldırılarında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da dahil olmak üzere birçok kayıp verilmişken, yerinden edilen nüfus artıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, yaklaşık 1 milyon 400 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı; Lübnan hükümeti ise bu kişilerden 610 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.