Hizbullah, İsrail'in Safed Kentine Füze Saldırdı

Hizbullah'ın Saldırıları Devam Ediyor
Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kentini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Yapılan duyuruda, Hizbullah mensuplarının gerçekleştirdiği saldırılar detaylandırıldı.
Saldırının Ayrıntıları
Hizbullah, Şatula beldesinde İsrail askerlerinin de hedef alındığını bildirdi. Ayrıca, bölgedeki çeşitli askeri üslerin füzelerle vurulduğu, isabetli saldırılarla Alyatkim askeri bölgesinin hedef alındığı belirtildi.
İsrail Ordusundan Yanıt
İsrail ordusu, Lübnan’dan gelen 2 insansız hava aracına karşı helikopterle müdahalede bulunduğunu duyurdu. Saldırılar sırasında alarm durumuna geçilen bölgelerde uyarı sirenleri çaldı.
İnsani Durum ve Kaybılar
Hizbullah ve İsrail arasında 8 Ekim tarihinden bu yana süregelen çatışmalar neticesinde, Lübnan'da ölü sayısının 1115’e ulaştığı bildirildi. Saldırılar sonucu pek çok kişi yerinden oldu ve göç dalgaları yaşanıyor.
Son Gelişmeler
Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Bu durum çatışmaların daha da tırmanmasına neden oldu.