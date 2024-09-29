DOLAR
34,16 0%
EURO
38,11 0%
ALTIN
2.913,97 0%
BITCOIN
2.247.941,03 -0,25%

Hizbullah, İsrail'in Safed Kentine Füze Saldırdı

Hizbullah, İsrail'in Safed kentine füze saldırıları düzenledi, karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:46
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 20:46
Hizbullah, İsrail'in Safed Kentine Füze Saldırdı

Hizbullah'ın Saldırıları Devam Ediyor

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kentini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Yapılan duyuruda, Hizbullah mensuplarının gerçekleştirdiği saldırılar detaylandırıldı.

Saldırının Ayrıntıları

Hizbullah, Şatula beldesinde İsrail askerlerinin de hedef alındığını bildirdi. Ayrıca, bölgedeki çeşitli askeri üslerin füzelerle vurulduğu, isabetli saldırılarla Alyatkim askeri bölgesinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu, Lübnan’dan gelen 2 insansız hava aracına karşı helikopterle müdahalede bulunduğunu duyurdu. Saldırılar sırasında alarm durumuna geçilen bölgelerde uyarı sirenleri çaldı.

İnsani Durum ve Kaybılar

Hizbullah ve İsrail arasında 8 Ekim tarihinden bu yana süregelen çatışmalar neticesinde, Lübnan'da ölü sayısının 1115’e ulaştığı bildirildi. Saldırılar sonucu pek çok kişi yerinden oldu ve göç dalgaları yaşanıyor.

Son Gelişmeler

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Bu durum çatışmaların daha da tırmanmasına neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Motosiklet Tutkunları Korugöl'de Güvenli Sürüş İçin Bir Araya Geldi
2
Portekiz'de Öğrenciler TCG Alemdar Gemisini Ziyaret Etti
3
Tekirdağ'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Elazığ’da Görkemli Düğün: AK Parti MKYK Üyesi Ömer Serdar’ın Oğlu Yusuf Serdar Dünya Evine Girdi
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'in Şampiyonluğunu Kutladı
6
İran, İsrail'in Hudeyde'ye Yönelik Saldırısını Kınadı
7
Ordu'da Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Emekliye Kötü Haber! Ocak 2025'te Maaşlar Düşecek: Yüzde 35 Oranında Düşüş

Ev Yapımı Mantı Tarifi: Geleneksel Lezzeti Sofranıza Taşıyın!

Ekim 2024 Aylık Burç Yorumları! Ekim Ayında Köşeyi Dönecek 3 Burç Belli Oldu: Tüm Burçlar İçin Yeni Ay Enerjisi!

Ocak 2025 Memur ve Emekli Maaş Zammı Ne Kadar Olacak? Yeni Zam Oranları Belli Oldu!

2023 Model Renault Megane İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı: İhaleye Katılım Şartları ve Detaylar

30 Eylül 2024 Pazartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

KPSS puanı olan yaşadı! O belediyeden yüksek maaş ile memur alım ilanı az önce geldi

NOW TV’nin Sevilen Dizisi Final Yapıyor! Hayranları Şokta: Yerine Gelecek Dizi Belli Oldu!

Ocak 2025 Zamları Netleşiyor! Asgari Ücret, Memur ve Emekliler İçin Yeni Ücret Artışları Belli Oldu

2. EYT ile 1999-2001-2008 Yılı SGK, Bağ-Kur Girişi Olana 43-44 Yaşında Erken Emeklilik Fırsatı! Yeni Düzenleme Ekim'de Meclis'te

Bu tarihte hesaplarınızı kontrol edin! Bakanlık duyurdu: 9 bin 77 TL destek ödemesi yatacak

Emekli Maaşlarına 6.000 TL Zam! SSK ve BAĞ-KUR Emeklileri İçin Yeni Dönem