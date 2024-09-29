Hizbullah, İsrail'in Safed Kentine Füze Saldırdı

Hizbullah'ın Saldırıları Devam Ediyor

Hizbullah, İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kentini füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Yapılan duyuruda, Hizbullah mensuplarının gerçekleştirdiği saldırılar detaylandırıldı.

Saldırının Ayrıntıları

Hizbullah, Şatula beldesinde İsrail askerlerinin de hedef alındığını bildirdi. Ayrıca, bölgedeki çeşitli askeri üslerin füzelerle vurulduğu, isabetli saldırılarla Alyatkim askeri bölgesinin hedef alındığı belirtildi.

İsrail Ordusundan Yanıt

İsrail ordusu, Lübnan’dan gelen 2 insansız hava aracına karşı helikopterle müdahalede bulunduğunu duyurdu. Saldırılar sırasında alarm durumuna geçilen bölgelerde uyarı sirenleri çaldı.

İnsani Durum ve Kaybılar

Hizbullah ve İsrail arasında 8 Ekim tarihinden bu yana süregelen çatışmalar neticesinde, Lübnan'da ölü sayısının 1115’e ulaştığı bildirildi. Saldırılar sonucu pek çok kişi yerinden oldu ve göç dalgaları yaşanıyor.

Son Gelişmeler

Hizbullah’ın lideri Hasan Nasrallah, geçtiğimiz günlerde İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybetti. Bu durum çatışmaların daha da tırmanmasına neden oldu.