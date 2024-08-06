Hizbullah, İsrail'in Saldırıları Sonucu 6 Üyesini Kaybetti

Hizbullah Açıklama Yayımladı

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik düzenlediği hava saldırılarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Hizbullah mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ölü Sayısı 400'e Ulaştı

Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında Hizbullah'a ait 400 üyenin hayatını kaybettiği belirtildi. Bu kayıplar arasında Emir Hüseyin Bedreddin, Hüseyin Ali Yasin, Ali Mustafa Şemseddin, Hasan Mansur, Muhammed Hüseyin Talib ve Ethem Hancer Hüseyin Nasr yer almakta.

İsrail Ordusunun Hedefleri

İsrail ordusu, saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Nebatiye bölgesindeki Hizbullah hedeflerini vurduğunu ifade etti. Ayrıca, Hiyam köyündeki Hizbullah mevzilerine yönelik hava saldırıları düzenlendiği kaydedildi.

Bu olaylar, Lübnan'daki gerginliği artırmakta ve bölgedeki güvenlik durumunu endişe verici bir seviyeye taşımaktadır.