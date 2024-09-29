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Hizbullah, Nebil Kavuk'un Ölümünü Açıkladı

Hizbullah, İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısında Önleyici Güvenlik Birimi komutanı Nebil Kavuk'un hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 16:35
Hizbullah, Nebil Kavuk'un Ölümünü Açıkladı

Hizbullah, Nebil Kavuk'un Ölümünü Açıkladı

Hizbullah, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında, Önleyici Güvenlik Birimi'nin komutanı ve Merkez Konseyi üyesi Nebil Kavuk'un yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail Saldırısında Önleyici Güvenlik Birimi Komutanı Hayatını Kaybetti

Hizbullah'ın yaptığı açıklamaya göre, dün Beyrut'ta, özellikle Şiilerin yoğun olduğu Şiyah Mahallesi'ne yönelik gerçekleştirilen hava saldırısında Kavuk'un hayatını kaybettiği bildirildi. Kavuk'un Hizbullah içinde önemli görevler üstlendiği vurgulandı.

Nebil Kavuk'un Hayatı

Nebil Kavuk, 1964 yılında Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde doğmuştur. 1982-1992 yılları arasında İran'ın Kum kentinde dini eğitim almış ve daha önce Hizbullah'ın güney bölge sorumlusunu üstlenmiştir.

Beyrut'a Yeni Saldırılar

İsrail ordusu, Beyrut'taki Dahiye bölgesine bir başka hava saldırısı gerçekleştirirken, Lübnan resmi ajansı NNA, bu saldırının Tahvite el-Gadir bölgesine yönelik olduğunu bildirdi. Beyrut semalarında sürekli uçan İsrail insansız hava araçlarının sesi, şehirde duyulmaya devam ediyor.

Ölü Sayısı Artıyor

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda, Lübnan makamlarına göre, 1052 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 104 çocuk ve 194 kadın var. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail'in düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Göç Dalgası Devam Ediyor

Beyrut'tan ülkenin güney kesimlerine doğru bir göç dalgası etkisini sürdürmekte, Suriye'ye 10 binlerce insanın göç ettiği belirtilmektedir.

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