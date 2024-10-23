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Hizbullah, Potansiyel Halefinin Ölümünü Açıkladı

Hizbullah, muhtemel liderlerinden Haşim Safiyuddin'in İsrail tarafından düzenlenen suikastta yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 19:23
Hizbullah, Potansiyel Halefinin Ölümünü Açıkladı

Hizbullah'tan Şok Açıklama

Lübnan merkezli Hizbullah, 27 Eylül'de İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Haşim Safiyuddin'in ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Örgüt, Safiyuddin'in 'Siyonistlerin canice saldırısında' hayatını kaybettiğini bildirdi.

İlk Bilgiler

Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada Safiyuddin'in hayatını kaybettiğini belirtti.Nasrallah'ın Potansiyel Halefiydi

Hizbullah, Nasrallah'ın yokluğunda liderlik pozisyonuna kimin geçeceği konusunda net bir bilgi vermedi, ancak Safiyuddin'in adının öne çıktığı konuşuluyordu.

Haşim Safiyuddin'in Hayatı

1964 yılında Lübnan'ın güneyinde dünyaya gelen Safiyuddin, 1980'lerde İran'da dini eğitim aldı. 1994 yılında Lübnan'a döndükten sonra Hizbullah İcra Konseyi Başkanlığına getirildi. Yönetim otoritesi ve sosyal, ekonomik konulardaki rolleriyle tanınıyordu.İsrail'e Karşı Duruşu

Safiyuddin, güçlü dini üslubu ve ateşli konuşmalarıyla biliniyordu. 18 Temmuz'daki bir konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Hizbullah'ın destek vermeye devam edeceğini vurgulamıştı.

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