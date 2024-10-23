Hizbullah, Potansiyel Halefinin Ölümünü Açıkladı

Hizbullah'tan Şok Açıklama
Lübnan merkezli Hizbullah, 27 Eylül'de İsrail'in saldırısında yaşamını yitiren Haşim Safiyuddin'in ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yaptı. Örgüt, Safiyuddin'in 'Siyonistlerin canice saldırısında' hayatını kaybettiğini bildirdi.
İlk Bilgiler
Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 4 Ekim'de yaptığı açıklamada Safiyuddin'in hayatını kaybettiğini belirtti.Nasrallah'ın Potansiyel Halefiydi
Hizbullah, Nasrallah'ın yokluğunda liderlik pozisyonuna kimin geçeceği konusunda net bir bilgi vermedi, ancak Safiyuddin'in adının öne çıktığı konuşuluyordu.
Haşim Safiyuddin'in Hayatı
1964 yılında Lübnan'ın güneyinde dünyaya gelen Safiyuddin, 1980'lerde İran'da dini eğitim aldı. 1994 yılında Lübnan'a döndükten sonra Hizbullah İcra Konseyi Başkanlığına getirildi. Yönetim otoritesi ve sosyal, ekonomik konulardaki rolleriyle tanınıyordu.İsrail'e Karşı Duruşu
Safiyuddin, güçlü dini üslubu ve ateşli konuşmalarıyla biliniyordu. 18 Temmuz'daki bir konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, Hizbullah'ın destek vermeye devam edeceğini vurgulamıştı.