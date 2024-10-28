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Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı: Askeri Üs ve 9 Yerleşim Hedef Alındı

Hizbullah, İsrail'de bir askeri üs ve dokuz yerleşim yerini füzeler ve kamikaze İHA'larla hedef aldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 00:15
Hizbullah'tan İsrail'e Saldırı: Askeri Üs ve 9 Yerleşim Hedef Alındı

Hizbullah, İsrail'e Yönelik Saldırılar Düzenledi

Hizbullah, gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda İsrail'de bir askeri üs ile dokuz yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.

Açıklama ve Hedefler

Gruptan yapılan açıklamada, saldırıların detayları verildi. Bu kapsamda, Hayfa'nın kuzeyindeki Zevulun askeri sanayi üssüne füzelerle, Akka'nın doğusundaki Bar Lev sanayi bölgesine ise kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırıldığı belirtildi.

Sınırda Gerilim Artıyor

Lübnan’ın güneyinde bulunan Hula, Hıllet Nayif ve Aytarun kasabaları, ayrıca sınırdaki El-Merc bölgesindeki İsrail askeri birlikleri, füzeler, kamikaze İHA'lar ve topçu ateşiyle hedef alındı. Saldırılar sonucunda bazı İsrail askerlerinin yaralanıp hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Yerleşimlere Yönelik Hedefler

Buna ek olarak, Hizbullah tarafından İsrail'in kuzeyindeki dokuz yerleşim yerinin de saldırıya uğradığı bilgisi paylaşıldı.

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