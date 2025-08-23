Hollanda Başbakanı Schoof: NSC'li Bakanların İstifasını 'Saygıyla Karşılıyoruz ama Üzülüyoruz'

Geçici Başbakan Dick Schoof, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) mensubu bakanların koalisyondan ayrılmasını değerlendirdi. NSC'li bakanların istifasını "Saygıyla karşılıyoruz ama üzülüyoruz." sözleriyle açıkladı.

Veldkamp'ın istifası

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yaptırımların artırılması talebinin koalisyon ortaklarınca engellenmesi üzerine istifa etti. Schoof, Veldkamp'ın Kral'a giderek derhal istifasını sunacağını söyledi.

Veldkamp, parlamento görüşmelerinde 21 ve 22 Ağustos tarihleriyle ilgili olarak daha sert tedbirler gerektiğini savunmuştu. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere, diğer partilerin daha fazla yaptırıma karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirtmişti.

Schoof'un açıklamaları ve hükümetin yol haritası

Schoof, NSC'li diğer bakanların da Bakanlar Kurulu'na derhal istifa talebinde bulunduklarını açıkladı. Geçici hükümetin nasıl süreceği konusunda görüşmeler yapılacağını ve yol haritasının ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi.

Gazze konusunda uzlaşma sağlanamadı

Schoof, kabinenin Gazze'deki gelişmeler üzerinde yoğun çalıştığını belirterek, "Gazze'deki sürekli kötüleşen durum dramatik. Herkes bunun farkında. Hepimiz bu muazzam acıyı görüyoruz ve hepimiz dünden ziyade bugün insani durumun iyileşmesini istiyoruz." dedi. Ancak bu tespitlerin üç parti arasında ortak sonuca varılmasına imkan vermediğini vurguladı.

Schoof, NSC'li bakanların ayrılmasının ortaya çıkan politik durum hakkında daha fazla müzakere gerektirdiğini ve kabinenin meclisi mümkün olduğunca hızlı bilgilendireceğini belirtti: "Bu arada ülke çıkarı için gerekli olanı yapmaya devam edeceğiz."

Muhalefet tepkisi ve Meclis'teki durum

Muhalefet partileri Schoof'un açıklamasını "son derece yetersiz" buldu ve gelecek hafta başında kabinenin yol haritasının görüşülmesini talep etti. Meclisin, istifaların ardından ortaya çıkan yeni durumu kapsamlı şekilde tartışması planlanıyor.

Oturum, Başbakan Schoof'un yokluğunda, vekillerin Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'a yönelik sorularıyla sürdü.

Koalisyonun geleceği ve erken seçim

Üç partili geçici koalisyon, 29 Ekim'de yapılacak erken genel seçime kadar görevde kalıyor. NSC'nin çekilmesiyle koalisyonun nasıl devam edeceği ve hükümet istikrarı, gelecek haftaki görüşmelerde netleşecek.

NSC liderliği ve karar

NSC Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum da Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li bakanların da istifa ettiğini açıkladı. Van Hijum, bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanımız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." dedi.