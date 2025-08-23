DOLAR
40,83 -0,11%
EURO
47,84 -0,12%
ALTIN
4.431,67 0,1%
BITCOIN
4.759.672,47 0,29%

Hollanda Başbakanı Schoof: NSC'li Bakanların İstifasını 'Saygıyla Karşılıyoruz ama Üzülüyoruz'

Başbakan Dick Schoof, Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın istifası sonrası NSC'li bakanların çekilmesini "saygıyla karşılıyoruz ama üzülüyoruz" diye değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 00:29
Hollanda Başbakanı Schoof: NSC'li Bakanların İstifasını 'Saygıyla Karşılıyoruz ama Üzülüyoruz'

Hollanda Başbakanı Schoof: NSC'li Bakanların İstifasını 'Saygıyla Karşılıyoruz ama Üzülüyoruz'

Geçici Başbakan Dick Schoof, Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) mensubu bakanların koalisyondan ayrılmasını değerlendirdi. NSC'li bakanların istifasını "Saygıyla karşılıyoruz ama üzülüyoruz." sözleriyle açıkladı.

Veldkamp'ın istifası

Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail'e yaptırımların artırılması talebinin koalisyon ortaklarınca engellenmesi üzerine istifa etti. Schoof, Veldkamp'ın Kral'a giderek derhal istifasını sunacağını söyledi.

Veldkamp, parlamento görüşmelerinde 21 ve 22 Ağustos tarihleriyle ilgili olarak daha sert tedbirler gerektiğini savunmuştu. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere, diğer partilerin daha fazla yaptırıma karşı çıkması nedeniyle görevini sürdüremeyeceğini belirtmişti.

Schoof'un açıklamaları ve hükümetin yol haritası

Schoof, NSC'li diğer bakanların da Bakanlar Kurulu'na derhal istifa talebinde bulunduklarını açıkladı. Geçici hükümetin nasıl süreceği konusunda görüşmeler yapılacağını ve yol haritasının ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi.

Gazze konusunda uzlaşma sağlanamadı

Schoof, kabinenin Gazze'deki gelişmeler üzerinde yoğun çalıştığını belirterek, "Gazze'deki sürekli kötüleşen durum dramatik. Herkes bunun farkında. Hepimiz bu muazzam acıyı görüyoruz ve hepimiz dünden ziyade bugün insani durumun iyileşmesini istiyoruz." dedi. Ancak bu tespitlerin üç parti arasında ortak sonuca varılmasına imkan vermediğini vurguladı.

Schoof, NSC'li bakanların ayrılmasının ortaya çıkan politik durum hakkında daha fazla müzakere gerektirdiğini ve kabinenin meclisi mümkün olduğunca hızlı bilgilendireceğini belirtti: "Bu arada ülke çıkarı için gerekli olanı yapmaya devam edeceğiz."

Muhalefet tepkisi ve Meclis'teki durum

Muhalefet partileri Schoof'un açıklamasını "son derece yetersiz" buldu ve gelecek hafta başında kabinenin yol haritasının görüşülmesini talep etti. Meclisin, istifaların ardından ortaya çıkan yeni durumu kapsamlı şekilde tartışması planlanıyor.

Oturum, Başbakan Schoof'un yokluğunda, vekillerin Savunma Bakanı Ruben Brekelmans'a yönelik sorularıyla sürdü.

Koalisyonun geleceği ve erken seçim

Üç partili geçici koalisyon, 29 Ekim'de yapılacak erken genel seçime kadar görevde kalıyor. NSC'nin çekilmesiyle koalisyonun nasıl devam edeceği ve hükümet istikrarı, gelecek haftaki görüşmelerde netleşecek.

NSC liderliği ve karar

NSC Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Eddy van Hijum da Veldkamp'ın istifasının ardından hükümetteki diğer NSC'li bakanların da istifa ettiğini açıkladı. Van Hijum, bakanlarla birlikte "Dışişleri Bakanımız Caspar Veldkamp'ın tutumunu takip etme kararı aldık." dedi.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da pastanede silahlı kavga: 2 ölü, şüpheli intihar etti
2
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
3
İskenderun'da silahlı saldırı: motosiklet sürücüsü yaralandı
4
Gelibolu Orman Yangını Büyük Ölçüde Kontrol Altına Alındı
5
Mustafa Kalaycı: 'Terörsüz Türkiye, küresel güç yolunda önemli atılım' — Konya'da yangın farkındalık konseri
6
Hatay İskenderun'da Trafik Kazası: Otobüsün Altına Savrulan Kişi Öldü
7
İzmir Menderes'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — OGM Açıklaması

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası