DOLAR
34,16 0,15%
EURO
37,15 0,37%
ALTIN
2.935,54 -0,25%
BITCOIN
2.314.282,91 -1,58%

Hollanda, İtalya-Arnavutluk Göç Modelini Dikkatle İzliyor

Hollanda, İtalya ve Arnavutluk arasında imzalanan göç anlaşmasını ilgiyle takip ediyor, ancak katılım niyeti yok.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:52
Hollanda, İtalya-Arnavutluk Göç Modelini Dikkatle İzliyor

Hollanda, İtalya-Arnavutluk Modelini Takip Ediyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İtalya ile Arnavutluk arasındaki göç anlaşmasına katılmayı düşünmediklerini, ancak bu protokolü büyük bir ilgiyle incelediklerini açıkladı.

Görüşmeler Üzerine Açıklama

Özellikle İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası Veldkamp, iki ülke arasındaki göçmen politikalarının Avrupa Birliği (AB) normlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. "İtalya'nın göçmen politikalarını Avrupa hukukuna ve insan hakları standartlarına uygun olarak geliştirdiğini düşünüyoruz," diyen bakan, alternatif göç kontrol yöntemleri arayışında olduklarını belirtti.

İtalya'nın Yeni Göçmen Merkezleri

Tajani, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya-Hollanda işbirliğinin göçmenler ve Avrupa'daki rekabetçilik konularında ortak bir strateji geliştirmek amacı taşıdığını ifade etti. Bu bağlamda, İtalya'nın Arnavutluk topraklarında kurduğu iki yeni göçmen merkezi faaliyete geçti. İlk grup göçmenler, İtalyan donanmasına ait bir gemiyle Arnavutluk’un Şingin Limanı'na ulaştı.

Eleştiriler ve Kamuoyuna Yansımalar

İtalya’nın bu yeni düzenlemesi, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilerek "yeni Guantanamo" benzetmesine maruz kalmıştı. Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, anlaşmanın düzensiz göçü önleyecek bir unsur olduğunu kamuoyuna sundu. Ancak muhalefet, yaklaşık 800 milyon avro harcamanın israf olduğunu savunmakta.

Bu anlaşma, AB içerisinde, gelen düzensiz göçmenlerin, AB üyesi olmayan bir ülkeye transfer edilmesini düzenleyen ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. Anlaşma çerçevesinde, reşit olmayanlar, hamile kadınlar ve savunmasız bireyler kapsam dışı bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrailli Analist, Gazze'deki Hedeflere Ulaşmanın Zorluğunu Vurguladı
2
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
3
CHP Lideri Özgür Özel Kırıkkale'de Emekli ve Sığınmacı Sorunlarına Dikkat Çekti
4
Lübnan'ın Aytu Beldesinde İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenler Defnedildi
5
Tokat'ta 12 Yaşındaki Çocuğu Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
6
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
7
Peru Cezaevinde Yangın Faciası: 5 Mahkum Hayatını Kaybetti

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı