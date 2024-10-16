Hollanda, İtalya-Arnavutluk Göç Modelini Dikkatle İzliyor

Hollanda, İtalya-Arnavutluk Modelini Takip Ediyor

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İtalya ile Arnavutluk arasındaki göç anlaşmasına katılmayı düşünmediklerini, ancak bu protokolü büyük bir ilgiyle incelediklerini açıkladı.

Görüşmeler Üzerine Açıklama

Özellikle İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşme sonrası Veldkamp, iki ülke arasındaki göçmen politikalarının Avrupa Birliği (AB) normlarıyla uyumlu olduğunu vurguladı. "İtalya'nın göçmen politikalarını Avrupa hukukuna ve insan hakları standartlarına uygun olarak geliştirdiğini düşünüyoruz," diyen bakan, alternatif göç kontrol yöntemleri arayışında olduklarını belirtti.

İtalya'nın Yeni Göçmen Merkezleri

Tajani, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, İtalya-Hollanda işbirliğinin göçmenler ve Avrupa'daki rekabetçilik konularında ortak bir strateji geliştirmek amacı taşıdığını ifade etti. Bu bağlamda, İtalya'nın Arnavutluk topraklarında kurduğu iki yeni göçmen merkezi faaliyete geçti. İlk grup göçmenler, İtalyan donanmasına ait bir gemiyle Arnavutluk’un Şingin Limanı'na ulaştı.

Eleştiriler ve Kamuoyuna Yansımalar

İtalya’nın bu yeni düzenlemesi, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından eleştirilerek "yeni Guantanamo" benzetmesine maruz kalmıştı. Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, anlaşmanın düzensiz göçü önleyecek bir unsur olduğunu kamuoyuna sundu. Ancak muhalefet, yaklaşık 800 milyon avro harcamanın israf olduğunu savunmakta.

Bu anlaşma, AB içerisinde, gelen düzensiz göçmenlerin, AB üyesi olmayan bir ülkeye transfer edilmesini düzenleyen ilk uygulama olma özelliğini taşıyor. Anlaşma çerçevesinde, reşit olmayanlar, hamile kadınlar ve savunmasız bireyler kapsam dışı bırakıldı.