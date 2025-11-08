Horasan'da Kaçak Kazı Operasyonu: Jandarma 4 Kişiyi Yakaladı

Horasan'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: Kaçak Kazıya Baskın

Erzurum’un Horasan ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı yapan kişilere yönelik başarılı bir müdahale gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen "Anadolu Mirası" operasyonunda, 1 adet ekskavatör kullanarak izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalandı.

Yapılan incelemede, şüphelilerin yaklaşık 18 metre derinliğinde izinsiz kazı yaptığı belirlendi ve olayda kullanılan 1 adet ekskavatöre el konuldu.

Adli Süreç ve Kurumsal Açıklama

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı ve şüpheliler Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

