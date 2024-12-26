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HÜDA PAR Milletvekili Demir, Aile Ara Buluculuk Mekanizması Kurulmasını Talep Etti

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, aile sorunlarına çözüm için aile arabuluculuk mekanizması kurulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:24
HÜDA PAR Milletvekili Demir, Aile Ara Buluculuk Mekanizması Kurulmasını Talep Etti

Demir’den Aile Kurumuna Önemli Çağrı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, aile sorunlarına çözüm üretmek amacıyla uzman ekiplerin yer aldığı bir "aile arabuluculuk mekanizmasının" hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Aile Kurumundaki Tehlikeler

Demir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, aile kurumunun giderek artan sorunlar ve tehlikelerle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Boşanma oranlarının yükselmesi ve doğurganlıkta yaşanan düşüşe dikkat çeken Demir, bu durumun resmi istatistiklerle de kanıtlandığını belirtti.

Aile Değerlerinin Yozlaşması

Aile kurumunun zayıfladığına dair uyarılar yapan Demir, “Manevi değerler her geçen gün yozlaştırılıyor. Bu durumu destekleyen televizyon dizileri ve sosyal medya içerikleri artarak devam ediyor.” dedi.

Sosyal Medya ve Mahkeme Sorunları

Demir, sosyal medya platformlarının topluma zarar veren unsurlardan arındırılması gerektiğini savunarak, mahkeme salonlarının aile değerlerini koruma noktasında yetersiz kaldığını vurguladı. “Aile meseleleri mahkeme koridorlarına taşınmak yerine ailenin içinde çözülmelidir.” şeklinde konuştu.

Aile Arabuluculuk Mekanizması Talebi

Demir, aile sorunlarına somut çözümler bulabilmek için “aile arabuluculuk mekanizmasının” mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini dile getirdi. “Aile bütünlüğünü muhafaza etmek ve aileyi esas alan bir anlayışla çalışan uzman ekiplerin oluşturulması önemlidir. Bu konuda aile hekimliği çerçevesinde arabuluculuk mekanizması geliştirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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