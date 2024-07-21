Hudeyde Limanı: Yemen'in Stratejik Geçidi ve İsrail'in Saldırıları

Hudeyde Limanı: Yemen'in Dış Ticaret Kapısı

Yemen'in Hudeyde Limanı, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik konumuyla, uluslararası nakliye hatlarına olan yakınlığı sayesinde ülkenin en önemli dış ticaret limanı olma özelliğini taşıyor. 2014 yılından bu yana İran destekli Husilerin kontrolü altında bulunan bu liman, ülkeye insani yardım ve ticari emtianın girişinin hayati önem taşıdığı bir merkez konumundadır.

İsrail'in Saldırıları

Yemen'in Hudeyde Limanı, 20 adet F-15 uçağıyla gerçekleştirilen saldırılar sonucunda büyük hasar gördü. Bu saldırılar, Binyamin Netanyahu hükümetinin 19 Temmuz'da Tel Aviv'e yönelik bir insansız hava aracı saldırısına karşılık olarak düzenlendiği belirtiliyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, bu saldırılarda bir İsrailli hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Husilerin Tepkisi ve Gelişmeler

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Hudeyde Limanı'nın "tamamen yok edilmesi" yönünde çağrıda bulundu. Husiler ise, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık olarak 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarındaki İsrailli şirketlere bağlı gemilere el koymaktadır. Aynı zamanda insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemektedirler.

Hudeyde Limanı'nın Stratejik Önemi

Hudeyde Limanı, Kızıldeniz'deki diğer limanlara göre daha korunaklı ve büyük bir potansiyele sahiptir. Liman, 1961 yılında Sovyetler Birliği'nin desteğiyle inşa edilmiştir. Küresel ticaret hareketliliğine yakın konumda bulunması, limanı önemli kılmaktadır. Liman, 10,433 deniz mili uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde olan bir nakliye şeridine sahiptir. Maksimum 31 bin ton yük kapasiteli konteyner gemilerini kabul edebilme yeteneği ile benzersizdir.

İnsani Kriz ve Enerji İhtiyacı

İsrail'in Hudeyde Limanı'ndaki enerji tesislerine yönelik bombalamaları, Yemen'i zorlu bir duruma sürüklemektedir. Yangınlar ve yükselen dumanlar, petrol ve diğer enerji kaynaklarına yönelik tehditleri artırmaktadır. Yemen hükümetinin 2010 yılına ait verilerine göre, limandaki depoların büyük bir kısmı bombardımana uğramıştır. Husiler, şu ana kadar limandaki hasarın boyutuna dair bir açıklamada bulunmamıştır.