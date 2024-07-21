Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hudeyde Limanı: Yemen'in Stratejik Geçidi ve İsrail'in Saldırıları

Yemen'in Hudeyde Limanı, uluslararası ticaretin can damarını oluşturuyor. İsrail'in saldırıları ise durumu daha da kritik hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 21.07.2024 20:04
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:04
Hudeyde Limanı: Yemen'in Stratejik Geçidi ve İsrail'in Saldırıları

Hudeyde Limanı: Yemen'in Dış Ticaret Kapısı

Yemen'in Hudeyde Limanı, Kızıldeniz kıyısındaki stratejik konumuyla, uluslararası nakliye hatlarına olan yakınlığı sayesinde ülkenin en önemli dış ticaret limanı olma özelliğini taşıyor. 2014 yılından bu yana İran destekli Husilerin kontrolü altında bulunan bu liman, ülkeye insani yardım ve ticari emtianın girişinin hayati önem taşıdığı bir merkez konumundadır.

İsrail'in Saldırıları

Yemen'in Hudeyde Limanı, 20 adet F-15 uçağıyla gerçekleştirilen saldırılar sonucunda büyük hasar gördü. Bu saldırılar, Binyamin Netanyahu hükümetinin 19 Temmuz'da Tel Aviv'e yönelik bir insansız hava aracı saldırısına karşılık olarak düzenlendiği belirtiliyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, bu saldırılarda bir İsrailli hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Husilerin Tepkisi ve Gelişmeler

Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman, Hudeyde Limanı'nın "tamamen yok edilmesi" yönünde çağrıda bulundu. Husiler ise, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşılık olarak 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarındaki İsrailli şirketlere bağlı gemilere el koymaktadır. Aynı zamanda insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemektedirler.

Hudeyde Limanı'nın Stratejik Önemi

Hudeyde Limanı, Kızıldeniz'deki diğer limanlara göre daha korunaklı ve büyük bir potansiyele sahiptir. Liman, 1961 yılında Sovyetler Birliği'nin desteğiyle inşa edilmiştir. Küresel ticaret hareketliliğine yakın konumda bulunması, limanı önemli kılmaktadır. Liman, 10,433 deniz mili uzunluğunda ve 200 metre genişliğinde olan bir nakliye şeridine sahiptir. Maksimum 31 bin ton yük kapasiteli konteyner gemilerini kabul edebilme yeteneği ile benzersizdir.

İnsani Kriz ve Enerji İhtiyacı

İsrail'in Hudeyde Limanı'ndaki enerji tesislerine yönelik bombalamaları, Yemen'i zorlu bir duruma sürüklemektedir. Yangınlar ve yükselen dumanlar, petrol ve diğer enerji kaynaklarına yönelik tehditleri artırmaktadır. Yemen hükümetinin 2010 yılına ait verilerine göre, limandaki depoların büyük bir kısmı bombardımana uğramıştır. Husiler, şu ana kadar limandaki hasarın boyutuna dair bir açıklamada bulunmamıştır.

İLGİLİ HABERLER

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

PTT tek seferlik yardım vanasını açtı! Başvuranlara 2 bin 890 TL ödeme: Tek bir şart aranıyor

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

PTT tek seferlik yardım vanasını açtı! Başvuranlara 2 bin 890 TL ödeme: Tek bir şart aranıyor

Ucuz uçak bileti arayanlar koşsun! O rotalara bedava fiyatına uçuş başlıyor

e-Devlet'te kalan binlerce lira paranız olabilir! Bilmeyenin parası devlete kalıyor

Her ay kredi kartının asgari borcunu ödeyenler tufaya düştü! Şimdi kara kara düşünmeye başlayacaklar

İçi tam bir kalsiyum deposu! Kemikleri güçlendirip kalsiyum depolarını fullüyor

Cilt gençleştirmenin formülü bulundu! Cilde birkaç damla sürünce kolajen etkisi yaratıyor

Alışverişini o marketten yapanlar turnayı gözünden vurdu! Tam 300 TL'si anında iade edilecek

Memurlara kıyak geçildi! O miktar maaşlarına eklenecek: 81 ildeki tüm memurlara müjde

Bedavaya iPhone 15 ve AirPods Pro alabilirsiniz! Telefondan 5 dakikalık işlem yetiyor: Aman tarihi kaçırmayın

Ankara'da çocuğu okula giden aileler yanıp kavrulacak! Tam yüzde 50 birden zam geldi

Dolar ve Euro borçlananlara şok karar! Mahkeme noktayı koydu: Kimse bunu beklemiyordu

Altın fiyatları vites artırdı! Hızına kimse yetişemiyor: 3500 TL için tarih verildi