Hüseyin Yayman'dan 'Famagusta' Dizisine Sert Tepki

Hüseyin Yayman, 'Famagusta' Dizisinin Yayınlanmasına Karşı Çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Netflix'te yayımlanacak olan Kıbrıs Rum yapımı 'Famagusta' dizisine sert tepki gösterdi. Yayman, Rum tarafının gerçeği saptırarak bir algı operasyonu yürüttüğünü ifade etti.

Yayman'ın Tepkisi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Yayman, “Rum tarafının, gerçeklerden kopuk ve sürrealist bir diziyle Kıbrıs meselesini çarpıtmasını tasvip etmiyoruz. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır.” dedi.

Yayman, Netflix Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve kendisini komisyona davet etmeyi planladıklarını açıkladı.

Maraş ve Sinema Sektörüne Dikkat Çekti

Maraş’taki gelişmelere de değinen Yayman, dizinin burada çekilmesinin anlamlı olduğunu söyledi. “Maraş’taki kazanımlarımızı bir diziyle yansıtmayı amaçlayan anlayışı onaylamıyoruz.” diye ekledi. Ayrıca Türk sinema sektörüne, Kıbrıs tarihini ve başarılarını anlatan projeler üretmeleri çağrısında bulundu.

Dijital Medyanın Rolü ve Özgürlüğe Dikkat

Yayman, dijital çağın getirdiği trolleşme ve dijital medyanın etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulundu. “AK Parti yasaklara ve sansüre karşıdır. Ama özgürlük ile güvenlik dengesini sağlamak da önemli.” şeklinde konuşan Yayman, dijital platformların sosyal sorunlara çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, dijital dünyadaki olumsuz gelişmelere dikkat çeken Yayman, aileler ve toplumun bu konularda daha bilinçli olup harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.