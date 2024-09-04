Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hüseyin Yayman'dan 'Famagusta' Dizisine Sert Tepki

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Netflix'teki 'Famagusta' dizisine yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 14:28
Hüseyin Yayman'dan 'Famagusta' Dizisine Sert Tepki

Hüseyin Yayman, 'Famagusta' Dizisinin Yayınlanmasına Karşı Çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Netflix'te yayımlanacak olan Kıbrıs Rum yapımı 'Famagusta' dizisine sert tepki gösterdi. Yayman, Rum tarafının gerçeği saptırarak bir algı operasyonu yürüttüğünü ifade etti.

Yayman'ın Tepkisi

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Yayman, “Rum tarafının, gerçeklerden kopuk ve sürrealist bir diziyle Kıbrıs meselesini çarpıtmasını tasvip etmiyoruz. Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır.” dedi.

Yayman, Netflix Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Mavili ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve kendisini komisyona davet etmeyi planladıklarını açıkladı.

Maraş ve Sinema Sektörüne Dikkat Çekti

Maraş’taki gelişmelere de değinen Yayman, dizinin burada çekilmesinin anlamlı olduğunu söyledi. “Maraş’taki kazanımlarımızı bir diziyle yansıtmayı amaçlayan anlayışı onaylamıyoruz.” diye ekledi. Ayrıca Türk sinema sektörüne, Kıbrıs tarihini ve başarılarını anlatan projeler üretmeleri çağrısında bulundu.

Dijital Medyanın Rolü ve Özgürlüğe Dikkat

Yayman, dijital çağın getirdiği trolleşme ve dijital medyanın etkileri üzerine de değerlendirmelerde bulundu. “AK Parti yasaklara ve sansüre karşıdır. Ama özgürlük ile güvenlik dengesini sağlamak da önemli.” şeklinde konuşan Yayman, dijital platformların sosyal sorunlara çözüm bulması gerektiğini vurguladı.

Son olarak, dijital dünyadaki olumsuz gelişmelere dikkat çeken Yayman, aileler ve toplumun bu konularda daha bilinçli olup harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor