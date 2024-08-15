Husiler: Gazze'ye Destek Operasyonlarında 73 Yemenli Hayatını Kaybetti

Husiler, Gazze'ye Destek Operasyonlarının Bilançosunu Açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husi hareketinin lideri Abdulmelik el-Husi, geçen Kasım ayından bu yana gerçekleştirilen Gazze'ye destek operasyonlarında 73 Yemenlinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Husi, televizyonda yaptığı açıklamada, bu operasyonların detaylarını aktararak, "Gazze'ye destek için düzenlediğimiz harekâtların bilançosunu sizinle paylaşıyorum," ifadelerini kullandı.

Operasyonların Devamı ve Sonuçları

Husi, bu hafta ABD ve İsrail'e bağlı gemilere yönelik 15 balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiklerini de belirtti. Aynı zamanda, operasyonlar sonucunda 181 Yemenlinin yaralandığını ifade etti.

Husi ayrıca, Gazze'ye destek operasyonlarının devam edeceğinin altını çizdi ve kayıpların artmasının üzüntü verici olduğunu vurguladı.