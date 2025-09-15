Husiler İsrail'e 4 İHA ile Saldırı Düzenledi

Ramon Havalimanı ve Negev hedef alındı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik işlenen soykırım ve uygulanan aç bırakma politikasına karşılık olarak İsrail'e 4 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada İsrail'e 4 İHA ile 'nitelikli bir askeri operasyon' gerçekleştirdiklerini belirtti.

Seri, İsrail'in güneyindeki Eilat'taki Ramon Havalimanı'nı 3 İHA ile hedef aldıklarını ve Negev bölgesindeki bir askeri hedefi bir İHA ile vurduklarını kaydetti. Seri operasyonun amacına ulaştığını aktardı.

Operasyonun gerekçesi olarak Seri, eylemin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı siyonist düşman tarafından işlenen soykırım ve aç bırakma suçlarına, ayrıca Yemen'e yönelik İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiğini vurguladı.