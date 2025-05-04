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Husiler, Tel Aviv'de Ben Gurion Havaalanı'na Saldırdı: 4 Yaralı

Yemen'deki Husilerin füzeli saldırısında Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı hedef alındı, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 14:32
Husiler, Tel Aviv'de Ben Gurion Havaalanı'na Saldırdı: 4 Yaralı

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'de Füzeli Saldırı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'teki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. Saldırıyla ilgili olarak, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği belirtildi.

Detaylar ve Yaralılar

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu fakat Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği aktarıldı. Devlet televizyonu KAN, havaalanının isabet aldığını ve saldırı sonrası alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

Saldırının ardından füzenin düştüğü yerde yaklaşık 15 metre çapında bir çukur oluştu. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada, saldırıda toplamda 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2 kadın ve bir cisim isabet eden 64 yaşındaki erkeğin hafif yaralandığı, 50 yaşındaki bir erkeğin ise orta derecede yaralandığı kaydedildi. Ayrıca, sığınaklara kaçarken düşen 4 kişinin hafif yaralanmaları da dikkat çekti.

Husilerin Süregelen Hedef Alımları

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail'i, zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaktadır.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail...

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail güvenlik güçleri, füzenin isabet ettiği bölgede güvenlik önlemleri aldı. Bölgede iş makinaların yardımıyla enkaz kaldırma çalışması yapıldı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail...

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail güvenlik güçleri, füzenin isabet ettiği bölgede güvenlik önlemleri aldı. Bölgede iş makinaların yardımıyla enkaz kaldırma çalışması yapıldı.

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