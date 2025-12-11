DOLAR
Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Köşk'te 3. Geleneksel Minik Şefler etkinliğinde 5.sınıf öğrencileri KMTAL ile birlikte kurabiye ve tatlılar yaptı; yetkililer çalışmaları inceledi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:08
Okul ve KMTAL öğrencileri ortak mutfakta buluştu

Köşk Beyköy Polis Abla Ortaokulu 5.sınıf öğrencileri, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (KMTAL) Yiyecek İçecek Hizmetleri Programı öğrencileriyle aynı mutfakta buluşarak unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Minik öğrenciler, Köşk MTAL öğrencisi abla ve abileri ile birlikte mutfağa girerek birbirinden lezzetli kurabiyeler ve tatlılar hazırladı. Etkinlikte çocuklar üretmenin yanı sıra eğlenmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın sıcak atmosferini doyasıya yaşadı.

Etkinliğe katılım sağlayan Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Karataş, öğrencilerle yakından ilgilenerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

Programa ayrıca Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, İlçe Şube Müdürü Alper Kuşoğlu, Fatih Keyik ve Okul Müdür Yardımcısı Alev Aydın ile okul öğretmen ve öğrencileri katıldı.

