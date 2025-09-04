DOLAR
I Dynasty'ya Fethiye'de Tankerle Yakıt İkmalı

Cayman Adaları bayraklı I Dynasty adlı 101 metrelik mega yata, Fethiye Limanı'nda Aliağa Rafinerisi'nden getirilen tankerlerle karadan yakıt ikmali yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:25
Cayman Adaları bayraklı I Dynasty adlı mega yata, Muğla'nın Fethiye ilçesinde tankerlerle akaryakıt ikmali gerçekleştirildi.

İkmalin Yapıldığı Nokta ve Yöntem

Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan 101 metrelik yata, Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıtın karadan ikmaliyle dolum yapıldı.

Yatın Lüks Donanımı ve Konaklama Kapasitesi

Almanya'da 2015'te inşa edilen yat, spor salonu, güzellik salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü gibi birçok lüks donanımı barındırıyor.

Yatta, 12 süitte 34 yolcu ile 36 kişilik mürettebat için konaklama imkanı bulunuyor.

I Dynasty yakıt ikmalinin tamamlanmasının ardından ilçeden ayrılacak.

