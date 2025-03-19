İBB'de Gözaltı Sayısı 87'ye Yükseldi: Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturması

İBB Üzerine Sıkı Soruşturmalar Devam Ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınanların sayısı 87'ye yükseldi. Bu süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli, çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Suçlamalar ve Detaylar

İlgili soruşturmalar çerçevesinde, İmamoğlu hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yöneltiliyor. Ayrıca, İmamoğlu'nun yanı sıra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de içinde bulunduğu 7 şüpheli, "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçlaması ile soruşturma altına alındı.

Gözaltına Alınan İsimler

Yapılan baskınlarda Ekrem İmamoğlu, İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve ünlü şarkıcı Ercan Saatçi gibi toplamda 84 zanlı gözaltına alındı.

Devam eden operasyonlar sonucunda haklarında gözaltı kararı bulunan 3 şüpheli daha yakalandı. Gözaltına alınanların işlemleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde devam ediyor.

Emniyet ekipleri, henüz yakalanmamış olan 19 şüpheliyi de arama çalışmalarına devam ediyor.