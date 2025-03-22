İBB'de Yolsuzluk ve Terör Soruşturmaları: 91 Şüphelinin İfadeleri Alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları çerçevesinde gözaltına alınan 91 şüpheli için İstanbul Adliyesi'nde ifade alma süreci başladı. Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 99 şüpheli hakkında, suç örgütü yöneticisi olmak, suç örgütüne üye olmak, irtikap, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek ve ihaleye fesat karıştırmak suçları gerekçesiyle başlatılan soruşturmalar devam etmekte. Ayrıca İmamoğlu ile birlikte, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla da soruşturma yürütülüyor.

Gözaltına alınan 91 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. İfade alma süreci, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli 4 savcı ile Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli 30 savcı tarafından, başsavcı vekillerinin koordinesinde gerçekleştiriliyor.

Adliyede, şüphelilerin ifadelerinin alındığı savcılık katında güvenlik önlemleri artırıldı. Savcılık odalarının bulunduğu alan bariyerlerle kapatılırken, çevik kuvvet polisleri de alanda bekliyor. Bu durum, şehirdeki endişeyi artırıyor.

Öte yandan, adliyeye gelen bazı milletvekilleri ve parti yöneticileri, şüphelilere destek olmak amacıyla savcılık katında beklemeye devam ediyor. Ancak adliyeye girerken yaşanan kalabalık bir grup avukat ile polisler arasında zaman zaman gerginlikler de gözlemleniyor.