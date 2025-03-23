İBB'deki Yolsuzluk ve Terör Soruşturmalarında Son Durum

İBB'de Yolsuzluk ve Terör Soruşturmaları Devam Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında 51 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer alıyor. Yapılan işlemler sonucunda tutuklanan 48 kişi arasında İmamoğlu'nun yanı sıra Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık da bulunuyor. 3 kişi ise "terör" suçlamasıyla tutuklandı.

Savcılığın İddiaları ve Gözaltı Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "irtikap", "rüşvet" gibi suçlamalarla soruşturma başlattı. Gözaltındaki şüpheliler, İstanbul Tıp Fakültesinde sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

İlk İfadeler Alındı

Mahkeme süreci 2 saat sürdü ve İmamoğlu toplamda 3,5 saat ifade verdi. Savcılığın talebiyle, 34 savcı, soruşturmalarla ilgili olarak görevlendirildi. İmamoğlu'nun serbest bırakılması yönündeki talep ise mahkemece kabul edilmedi.

Dikkat Çeken Terör Vurgusu

Terör soruşturmasında, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünün uzantısı olduğu iddiaları dikkat çekiyor. Savcılığın hazırladığı sevk yazısında, şüphelilerin, terör örgütü ile bağlantılı olarak kritik konumlara getirildiği belirtiliyor.

İBB'ye Yönelik Suçlamalar

İmamoğlu'nun liderliğindeki yapının, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde suç teşkil eden faaliyetlere başladığı öne sürülüyor. Savcılığın sevk yazısında, "hayali ihalelerle kamu zararına dolandırıcılık" tespitlerine de yer verildi.

Mahkeme Kararları ve Süreç

İlgili hakimlik, İmamoğlu'nun tutuklanması talebini reddederken bazı diğer şüphelilerin tutuklanmasına karar verilmiştir. Adli kontrol kararlarının yetersiz kalacağı değerlendirilen durumlar hakkında farklı bir yaklaşım sergilendi.

Adli Süreç ve Gelişmeler

İBB'deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında işlemler yaklaşık 20 saat sürdü. Başsavcılık, tutuklamalar hakkında İstanbul Valiliğine bilgilendirme yazısı gönderdi. Soruşturmanın derinleşmesi için çalışmalar devam edecektir.