İBB'den Yeni Nesil İstasyonsuz Bisiklet Paylaşım: 4 Bin Elektrikli Bisiklet

İBB, istasyonsuz ve elektrik destekli yeni nesil bisiklet paylaşım sistemi için yönetmelik düzenledi; ilk etapta 4 bin bisiklet hizmete girecek.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:25
İBB'den yeni nesil istasyonsuz bisiklet paylaşım sistemi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent içi ulaşımı güçlendirecek ve çevreci hedeflere katkı sağlayacak yeni nesil bisiklet paylaşım sistemi için düzenlemelerin tamamlandığını açıkladı. Sistem, elektrik destekli bisikletler ve istasyonsuz işletme modeli ile hayata geçirilecek.

Sistem detayları ve onay süreci

Açıklamada, İBB Meclisi'nin 17 Temmuz 2025'te "Paylaşımlı Bisiklet Yönetmeliği Revizyonu"'nu onayladığı, sürecin ilgili bakanlıklarla devam ettiği belirtildi. Yönetmelik kapsamında ilk etapta 4 bin bisikletin hizmete alınacağı kaydedildi.

İBB, mevcut Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi (İSBİKE)'nin 2017'de 300 istasyon ve 3 bin bisikletle başladığını, yıllar içinde bisikletlerin büyük bölümünün ömrünü doldurduğunu ve yaklaşık 2 bin bisikletin hurdaya ayrıldığı veya çalındığını vurguladı.

Maliyet ve işletme modeli

Açıklamada, bakım maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle daha sürdürülebilir ve teknolojik bir modele geçildiği belirtildi. Yeni modelde maliyet yükü yok; yatırım ile bakım-onarım, işletmeciler tarafından karşılanacak ve İBB bütçesine yük getirmeyecek. İBB ise işletmelerin aldığı lisanstan gelir elde edecek.

Kentsel ulaşımda mikromobilitenin rolü

İBB, bisiklet paylaşım sisteminin toplu ulaşım zincirinin ilk halkası olan mikromobiliteyi güçlendireceğini, kullanıcıların metro, metrobüs ve tramvay hatlarına kolay erişim sağlayacağını ifade etti. Bazı bölgelerde bisiklet parklarının doğrudan aktarma istasyonu olarak tasarlanacağı bildirildi.

Yönetmelik onayı ve bakanlık sürecinin tamamlanmasının ardından operatörlerin yatırımlarıyla sistemin kademeli olarak devreye alınacağı belirtildi.

