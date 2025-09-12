İBB Meclisi Oy Çokluğuyla Toplu Ulaşıma Yüzde 30 Zam Kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, kentteki toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine ilişkin zam teklifini görüşerek oy çokluğuyla kabul etti. Toplantı, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Kararın kapsamı

Gündemde yer alan "Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi" ile otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu taşıma araçları ile taksi ve okul servislerinde yüzde 30 oranında artış öngörüldü. Teklifte, elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, "Mavi Kart" aylık abonman ücretinin 2.120 liradan 2.748 liraya çıkarılması yer aldı.

Deniz ulaşımı ve vapur tarifeleri

Deniz yolu ücretlerine ilişkin teklifte; Üsküdar-Eminönü seferi 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferleri 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferi ise 100,45 liradan 130,22 liraya yükseltilmesi teklif edildi.

Taksi ve minibüs ücretlerindeki değişiklikler

Taksi tarifesinde açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, kilometre başına mesafe ücreti 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücreti saatte 350 liradan 453,71 liraya ve kısa mesafe ücreti 135 liradan 175 liraya çıkarılması istendi.

Minibüslerde en kısa mesafe (indi-bindi) ücretleri şu şekilde teklif edildi: 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4-7 km arası 26 liradan 34 liraya, 7-11 km arası 27 liradan 35 liraya, 11-15 km arası 28 liradan 36 liraya, 15-20 km arası 30 liradan 39 liraya. Öğrenci ücreti ise 16 liradan 21 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Okul ve personel servis ücretleri

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe için tarife 2.605 liradan 3.376 liraya çıkarılması, personel servis ücretlerinin ise 1.355 liradan 1.757 liraya yükseltilmesi teklif edildi. Yeni tarifenin 15 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Muhalefetin itirazı

AK Parti grubu, gündem maddesine koyduğu muhalefet şerhinde şu ifadeleri kullandı: "Ocak 2025'te UKOME kararıyla ulaşımda yüzde 35 artış yapılmış, bu artışın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı görülmüş, yeni bir zam yapılmasını gerektiren hiçbir sebep olmadığından, yapılmak istenen zam kararına AK Parti Grubu olarak şerhimizin olduğunu bildiririz."

Oylama ve yürürlülük

Meclisteki konuşmaların ardından yapılan oylamada, teklif AK Parti'nin "hayır" oylarına karşılık CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Kararın ardından yeni tarifelerin 15 Eylül'den itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Önceki zamlar

Bu yıl 15 Ocak'ta İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı. Ayrıca 26 Haziran'daki UKOME toplantısında teklif edilen ek yüzde 21,29 zam teklifi, Bakanlık temsilcilerinin çoğunlukla "hayır" oyuyla reddedilmişti. Bugünkü karar, zam taleplerinin İBB Meclisi'nde görüşülmesi sürecinin bir parçası olarak kabul edildi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ (ortada) başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.