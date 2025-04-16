İBB Meclisinde Usulsüzlük İddialarına Soru Önergeleri Reddedildi

İBB Meclisi'nde İhalelerdeki Usulsüzlük İddiaları Masaya Yatırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB ve iştirak şirketleri Medya AŞ ile Kültür AŞ üzerinden gerçekleştirilen ihalelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soru önergeleri, CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşti.

AK Parti'den Ciddi İddialar

Toplantıda söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Eray Karadeniz, İBB'deki ihalelerle ilgili soru önergesi vermek istedi. Karadeniz'in ifadesine göre, "Kamu ihaleleriyle ilişkili firmalardan usulsüz yollarla rüşvet alındığı" yönünde ciddi iddialar kamuoyuna yansımıştır. Ayrıca, Fatih Keleş dönemindeki bütçe yönetimine de dikkat çekerek, bu süreçle ilgili herhangi bir iç soruşturma yapılıp yapılmadığını sordu.

CHP'den Tepkiler

CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, verilen soru önergesinin suç isnadı içerdiğini ifade ederek, "Bu önerge, sadece sosyal medyada bir algı oluşturmak amacı taşımaktadır" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş ise, İBB ile ilgili geçmişte yapılan eleştirileri hatırlatarak, mevcut iddiaların araştırılması gerektiğini vurguladı.

Medya AŞ ve Kültür AŞ Üzerindeki İddialar

Aynı oturumda, Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden gerçekleştirilen açık hava reklam ihaleleriyle ilgili iddialara da değinildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Adem Yıldız, bu ihalelerde yaklaşık 8 milyar lira tutarında kayıt dışı gelir elde edildiğini öne sürdü. Ancak, bu soru önergesi de CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

Rumelihisarı Lojmanları Üzerine Soru Önergesi Kabul Edildi

Buna karşın, Rumelihisarı'ndaki lojmanlarla ilgili usulsüz tahsis ve satış iddialarına dair bir soru önergesi kabul edildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Yusuf Saltık, burada yapılan işlemlerin detaylarını sorguladı. CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, önergenin içeriğinin yorum içermediğini belirterek kabul oyu vereceklerini ifade etti.

İstanbul Senin Uygulamasındaki Kişisel Veriler İddiası

AK Parti'li Meclis Üyesi Muharrem Balık, "İstanbul Senin" mobil uygulamasındaki kullanıcı verilerinin satıldığı iddiasını gündeme getirdi. Özcan, bu bilgilerin yalnızca kamu hizmetleri amacıyla kullanıldığını belirterek, önergenin kabul edildiğini duyurdu.

Meclisteki tartışmaların ardından, bazı soru önergeleri kabul edilirken, önemli iddialar CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.