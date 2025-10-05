İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 18-29 yaş aralığındaki gençlere rehber eşliğinde kentin tarihini tanıtmak amacıyla düzenlenen Gezi İstanbul projesinde yeni dönem kayıtları başladı.

Kayıt ve başlangıç

İBB'den yapılan açıklamaya göre, ilki yarın Adalara gerçekleştirilecek geziler için başvurular İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılacak.

Gezilerin kapsamı

Proje, kültür tarihi, mimarlık tarihi, monografik semt, arkeolojik alan, müze ve doğa gezilerinin yanı sıra bu yıl ilk kez eklenen endüstriyel miras gezilerini de kapsıyor.

Endüstriyel miras rotalarında gençler, İstanbul'un üretim tarihine tanıklık eden Haliç Tersanesi, Feshane ve Gazhane gibi tarihi yapılarda kentin emek ve sanayi hafızasını keşfedecek.

Kültür tarihi gezileri kapsamında Atatürk'ün Beyoğlu anıları, şehrin koruyucuları, İstanbul'un tılsımları, tarihi olaylara tanıklık eden meydanlar, arterler ve şehrin kuruluş mitleri gibi temalar yer alacak.

Mimarlık tarihi rotalarında Sinan yapıları, sultan külliyeleri, İstanbul'un tarihi suyolları, kemerleri ve bentleri ile Kapalıçarşı, hanlar, hamamlar, kapanlar, sarnıçlar, mahzenler, dehlizler, sahil sarayları, köşkler ve kasırlar gezilecek.

Monografik semt gezileri ise paşaların isimleriyle anılan yerler, erguvan mevsiminde Boğaz kıyıları, Küçükpazar, Süleymaniye, Zeyrek, Langa, Kumkapı, Kadırga, "Üsküdar: Altın şehir"; "Kadıköy: Körler ülkesi" ile Yedikule-Samatya, Fener, Balat, Ayvansaray ve Adalar'ı da kapsayan 17 farklı rota sunacak.

Müze gezileri kapsamında katılımcılar arkeoloji müzeleri, Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı ve Harbiye Askeri Müzesi'ni görme imkânı bulacak.

Arkeolojik alan kategorisinde bu yıl Bukoleon Sarayı, Polieuktos Kilisesi ve Haydarpaşa arkeolojik kazı alanlarında yürütülen çalışmalar ve şimdiye kadar ulaşılan buluntular tanıtılacak.

Doğa gezileri ise İstanbul koruları florası ve mantarların gizemli dünyasına yolculuk temalı programlar sunacak.

Öne çıkan etkinlik takvimi

Projede planlanan bazı rehberli turlar şöyle:

6 Ekim: Hüseyin Avni Özkan rehberliğinde "Monografik Semt Gezisi-Heybeliada"

9 Ekim: Lalehan Utkan rehberliğinde "Yapılar Nasıl Okunur-Ayasofya ve Yerebatan Sarnıcı"

14 Ekim: Doç. Dr. Ferudun Özgümüş rehberliğinde "Mimarlık Tarihi Gezisi-Surlar Boyu İstanbul/Edirnekapı'dan Balıklı Ayazma'ya"

17 Ekim: Hüseyin Avni Özkan rehberliğinde "Monografik Semt Gezisi-Kınalıada ve Burgazada"

21 Ekim: Turgay Tuna rehberliğinde "Monografik Semt Gezisi-Saklı Miras: Yeşilköy"

30 Ekim: Samet Altıntaş rehberliğinde "Monografik Semt Gezisi-Altın Şehir: Üsküdar"

Katılım koşulları ve kontenjan

Projeye, 2026 yılı sonuna kadar 30-40 kişilik kontenjanla her hafta farklı bir rotada geziler düzenlenecek. Başvuruların İstanbul'da ikamet eden ve Müze Kart sahibi gençler tarafından yapılabileceği vurgulandı. Aylık ilan edilecek programlara başvurular, kontenjan dolduğunda sona erecek.