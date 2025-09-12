İBB Yönetimi Toplu Ulaşıma Yüzde 30 Zam Talep Etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, kentte toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 oranında zam talep etti. Talepler, İBB Tarife Komisyonu ile Ulaşım ve Trafik Komisyonu tarafından hazırlanıp İBB Meclisi gündemine gönderildi.

Komisyonun önerisi

Komisyonun hazırladığı gündem maddesinde Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi Düzenlemesi kapsamında otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servisleri için zam önerisi yer aldı. Zamların 15 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Öne çıkan tarifeler

Elektronik tam biletin 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücretinin 2.120 liradan 2.748 liraya çıkarılması talep edildi.

Deniz yolu taşımacılığında önerilen ücretler: Üsküdar-Eminönü 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar 100,45 liradan 130,22 liraya yükseltilmesi.

Taksi tarifesinde önerilen değişiklikler: taksimetre açılış 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücreti kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe 135 liradan 175 liraya.

Minibüslerde en kısa mesafe ("indibindi") ücretleri için önerilen artışlar: 0–4 km 25 liradan 32,50 liraya, 4–7 km 26 liradan 34 liraya, 7–11 km 27 liradan 35 liraya, 11–15 km 28 liradan 36 liraya, 15–20 km 30 liradan 39 liraya. Öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya yükseltilmesi istendi.

Okul servis ücretlerinde 0–1 km arası mesafe ücreti 2.605 liradan 3.376 liraya, personel servis ücretleri ise 1.355 liradan 1.757 liraya çıkarılması talep edildi.

Muhalefet şerhi

AK Parti Grubu, gündem maddesine muhalefet şerhi koydu. Şerhte Ocak 2025'te UKOME kararıyla ulaşıma yüzde 35 artış yapıldığı, bu artışın mevcut giderleri fazlasıyla karşıladığı ve yeni bir zammı gerektiren gerekçe bulunmadığı ifade edildi.

Süreç ve beklenti

Bu yıl 15 Ocak'ta İBB UKOME toplantısında toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 35 zam yapılmıştı. İBB'nin 26 Haziran'daki UKOME toplantısında teklif ettiği ek yüzde 21,29luk zam önerisi ise toplantıda çoğunluğu oluşturan Bakanlık temsilcilerinin hayır oyuyla reddedilmişti.

Bundan sonra kentte ulaşıma ilişkin zam kararlarının UKOME yerine İBB Meclisi'nde alınacağı belirtiliyor. Mecliste bugün görüşülecek yüzde 30luk zam teklifinin, CHP grubunun çoğunluğu nedeniyle kabul edilmesi bekleniyor.