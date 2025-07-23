İçişleri Bakanı Yerlikaya: 61 Orman Yangını ile İlgili 23 Şüpheli Gözaltında

61 Orman Yangını ve Gözaltılar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4-22 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen 61 orman yangını ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında 23 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bu şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 19'u hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

Yangınların Çıkış Nedenleri

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yangınların çıkış nedenlerine de dikkat çekti. Eskişehir-Seyitgazi'deki yangının, orman kesim işçilerinin çalışma alanında meydana geldiği ve bu olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Hatay-Dörtyol'daki yangının çıkış noktasında bulunan S.K., tutuklanarak gözaltına alındı. Balıkesir-Dursunbey'de çıkan bir başka yangının, biçerdöver makinesinden sıçrayan kıvılcımlarla başladığı belirlendi ve 3 kişinin adli kontrol kararı aldı.

Birçok İl Üzerinden Gözaltılar

Öte yandan, Uşak ve Tekirdağ gibi farklı illerde de çıkan orman yangınlarına dair benzer durumlar yaşandı. Uşak-Merkez'deki yangın, tarladaki balya makinesi ile çalışırken çıkan kıvılcımlar nedeniyle oluştu. Yangının çıkış noktasıyla ilgili olarak 2 şüpheliye adli kontrol kararı verildi.

Ayrıca, Bolu ve Manisa'nın çeşitli bölgelerinde de yangınlar kaydedildi ve bu yangınlarla bağlantılı olarak bir dizi kişi gözaltına alındı.

Halkın Dikkatine

Bakan Yerlikaya, yaz aylarında ormanların korunması için vatandaşların temkinli ve tedbirli olmaları gerektiğinin altını çizdi. "Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" diyerek sözlerini tamamladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4-22 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 61 orman yangınıyla ilgili olarak, jandarma tarafından 23 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını ve 19'u hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirtti. Yerlikaya'nın, sosyal medya paylaşımında jandarma personelinin yangınlara müdahalesi ile ilgili fotoğraflar da yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 61 orman yangınıyla ilgili 23 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 4-22 Temmuz tarihlerinde meydana gelen 61 orman yangınıyla ilgili olarak, jandarma tarafından 23 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 4'ünün tutuklandığını ve 19'u hakkında adli kontrol kararı uygulandığını belirtti. Yerlikaya'nın, sosyal medya paylaşımında jandarma personelinin yangınlara müdahalesi ile ilgili fotoğraflar da yer aldı.