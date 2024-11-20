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İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Demokrasimizin Seviyesini Korumalıyız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eleştirinin gerektiğini ancak iftiranın demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 12:11
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Demokrasimizin Seviyesini Korumalıyız'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de Eleştirilerin Önemi Üzerine Konuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan gerginliğin ardından önemli açıklamalarda bulundu. "Eleştiri olmadan demokrasi olmaz, bunun bilincindeyim ama demokrasimizin seviyesini korumamız lazım" dedi.

CHP'nin İddialarına Yanıt Verdi

Yerlikaya, CHP milletvekillerinin Meclis'teki odalar ve telefonların dinlendiği yönündeki iddialarını reddetti. Bunun bir iftira boyutuna geçmemesi gerektiğini belirten Yerlikaya, "Açık kaynaklardan CHP'nin engelleme girişiminin duyulduğunu vurgulayarak, 'Kendi grubundan, arkadaşlarından da bize bunu bildirenler oldu'" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve İletişim Üzerine Düşünceler

TBMM'de hepimizin yemin ettiğini kaydeden Yerlikaya, "Bizim demokrasimiz korunaksız değildir. Yüce Meclis çatısı altında birlikte çalışıyor ve birbirimizi dinlemekle yükümlüyüz." dedi. Eleştirilerin demokrasinin bir parçası olduğunu ama suizan, gıybet ve iftiraların önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Demokrasimizin seviyesini korumalıyız" şeklinde konuştu.

Terörle Mücadelede Belediyelerin Rolü

Yerlikaya, CHP milletvekillerinin "kayyum" konusundaki tepkilerine de değinerek, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45-46'ncı maddelerini hatırlattı. "Biz 40 yıldan beri terörle imtihan ediliyoruz. Terör ve siyaset yan yana gelebilir mi?" diyerek, belediye başkanlarının terörle yandaş olmaması gerektiğini ifade etti.

Yerlikaya, son olarak Cumhuriyetimizin ikinci asrına girildiğini belirterek, "Aziz milletimizin destek ve dualarıyla terör illetinden kurtulacağız" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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