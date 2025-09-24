İçmeler Şehit Yüksel Taşpınar ASM Tuzla'da Törenle Açıldı

Tuzla'daki açılışta sağlıkta erişilebilirlik ve yeni projeler ön plana çıktı

İstanbul Valiliği, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Tuzla Belediyesi tarafından yaptırılan İçmeler Şehit Yüksel Taşpınar Aile Sağlığı Merkezi, Tuzla'da düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, açılış töreninde sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştığını ve alanda dönem şartlarına uygun önemli yeniliklerin hayata geçirilmiş olduğunu vurguladı. Gül, geçmişte yaşanan uygulamalara değinerek, "Doktor sayımız, hemşire sayımız, ebe sayımız ve sağlıkta yardımcı hizmetli sayımız artarak bir yere kadar gelindi. Şimdi dünyanın en iyi sağlık hizmetini veren bir ülke olduk. İstanbul da bunun en tepesinde olan şehirlerden bir tanesi. Sağlık Bakanımız daha önceden İstanbul İl Sağlık Müdürüydü. Dolayısıyla da İstanbul'u sağlık anlamında hepimizden daha iyi biliyor." dedi.

İstanbul'un kendine özgü şartları ve çözüm ihtiyacına işaret eden Gül, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması için farklı yöntemler kullanıldığını anlattı: "Her yerde sıfırdan arsa bulamıyorsunuz. Arsa varsa orada aile sağlık merkezi yapılıyor. Arsa yoksa hazır olan yerlerden satın alınıyor ya da satın alınamıyorsa, öyle bir yer yoksa kiralama yöntemiyle bulunuyor. Özetle bütün enstrümanlar kullanılarak aile sağlık merkezi sayımızı arttırmaya çalışıyoruz."

Gül ayrıca, "Hekim başına düşen hasta sayısı 2 bin 500 kişiye düşene kadar bu yeni aile sağlık merkezleri artmaya devam edecek." diyerek hedefi ortaya koydu. Nüfusun kısmen yaşlanması, emekli sayısının artması ve zamanın kıymetinin artması nedeniyle vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvuracağını söyledi.

Vali Gül, aile sağlığı merkezlerinde birçok tetkik ve tahlilin yapıldığını, gerektiğinde aile hekimlerinin vatandaşları en uygun uzmana sevk edebileceğini de ifade etti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise İstanbul'un dünyanın sağlık başkenti olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlayan 'Sağlıkta Dönüşüm' projesiyle beraber şu anda İstanbul'un dört bir yanı modern otel konforunda tüm dünyanın gıptayla baktığı ve tüm dünyanın takdir ettiği sağlık hizmeti sunduğu tesislerle donatılmış durumda." dedi.

Güner, sağlık hizmetlerine erişimin üst seviyede olduğuna dikkat çekti ve şehrin son verilerini paylaştı: "Sadece ilk altı ayda 85 milyon muayene yapan bir şehirden bahsediyorum. 1 milyon 600 bin ameliyattan bahsediyoruz." Ayrıca, Bakan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun hedefi doğrultusunda "Sağlıkta Türkiye Yüzyılını inşa etmek istiyoruz" mesajını yineledi.

Güner, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni projelerden de söz etti. 112 ambulanslarıyla ilgili yeni uygulamayla, trafikte ambulansların daha hızlı ulaşabilmesi için sürücülerin radyolarından "Lütfen Ambulansa Yol Verin" uyarısını verebileceklerini belirtti ve bu teknolojik çözümün kurum içindeki doktorların geliştirdiği bir cihazla mümkün kılındığını aktardı.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ise açılışta, belediyenin merkezin çevre düzenlemesinden altyapısına, prefabrik yapının söküm işlerinden inşaat sürecindeki iş makinesi desteğine ve klima teminine kadar birçok alanda katkı sağladığını belirtti.

Açılan merkez, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların yerel düzeyde daha hızlı ve kapsamlı sağlık hizmetine erişebilmesi açısından önem taşıyor.