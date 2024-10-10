Iğdır'da Serhat Kalkınma Ajansı'nın Önemli Toplantısı Gerçekleşti

Iğdır'da Kritik Toplantı

Serhat Kalkınma Ajansı'nın 95. Yönetim Kurulu Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan'ın katılımıyla Iğdır'da yapıldı.

Toplantının Ayrıntıları

Iğdır Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen bu önemli toplantıya Iğdır Valisi Ercan Turan başkanlık etti. Toplantıya ayrıca Kars Valisi Ziya Polat, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, çeşitli belediye başkanları ve Ticaret ve Sanayi Odası başkanları katıldı.

Güdümlü Proje Desteği

2024 yılına yönelik Güdümlü Proje Desteği çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan projeler Serhat Kalkınma Ajansı yönetim kurulunca değerlendirildi. Başarılı bulunan projeler, yönetim kurulu tarafından onaylandı.

Geziler ve Ziyaretler

Toplantının ardından Bakan Yardımcısı İnan ve katılımcılar, Tuzluca’daki tuz mağaralarını gezerek bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesine geçerek buradaki fabrikaları ziyaret etti.