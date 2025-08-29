DOLAR
Iğdır'da 'Yaşlılık Çalıştayı' düzenlendi — Yaşlılara Destek ve Politika Geliştirme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Iğdır'da düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı'nda yaşlıların yaşam kalitesi, sorunları ve kente özgü çözümler ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:33
Iğdır'da 'Yaşlılık Çalıştayı' Düzenlendi

Çalıştayın Amacı ve Katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Iğdır'da düzenlenen Yaşlılık Çalıştayı, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve veriye dayalı hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çalıştaya Vali Ercan Turan, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Selçuk Akgül, kurum temsilcileri ve yaşlılar katıldı.

Hedefler ve Beklentiler

Çalıştay kapsamında, ildeki yaşlıların güncel durumunun ele alınması; sosyal, ekonomik ve sağlık temelli sorunların ve ihtiyaçların tespit edilmesi; kente özgü çözüm önerilerinin oluşturulması hedeflendi. Ayrıca yaşlılara yönelik uygulama örneklerinin değerlendirilmesi ve sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması amaçlandı.

Vali Ercan Turan'ın Açıklamaları

Vali Ercan Turan, çalıştayda yaptığı konuşmada dijital çağa dikkat çekerek şunları söyledi: "Gerçekten içinde bulunduğumuz dijital çağ, Batı'nın, emperyalizmin insanlara dayattığı rasyonalizm sonrası ferdiyetçilik akımı son derece ilerledi, bencillik arttı ve insanlara yoğun şekilde bunu aşıladılar. İnsanlar kendi dertlerine düştü ama bizim milletimiz aziz bir millet, kökleri olan, geleneklere bağlı bir millet. Daha birçok değerimizi kaybetmedik çok şükür ama hızla erozyona uğruyoruz."

Vali Turan, yaşlılara sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak çalıştayın verimli geçmesini diledi.

