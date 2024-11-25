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İğneada Sel Felaketi: Ölenlerin Yakınları İtirazda Bulundu

İğneada'daki selde yaşamını yitirenlerin yakınları, sanıklara verilen cezalara itiraz etti. Mahkeme kararına tepki büyüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 13:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 13:59
İğneada Sel Felaketi: Ölenlerin Yakınları İtirazda Bulundu

İğneada'daki Sel Felaketine İtiraz İle Yanıt

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesindeki geçen yılki sel felaketinin ardından olayla ilgili yargılanan sanıklar hakkında verilen karara yakınları tarafından itiraz edildi. Ölenlerin yakınları, mahkemenin kararını yetersiz buluyor.

Yargı Süreci ve İtiraz Süreci

İğneada’da 5 Eylül 2022 tarihinde Sisli Vadi bölgesindeki bungalovların olduğu alanda yaşanan selde, ruhsatsız işleten kamp alanında altı kişi hayatını kaybetti. Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında yaptığı yargılamayı 8 Kasım 2023 tarihinde tamamladı.

Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa ve Çiçek Dinç, birinci Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vererek karara itiraz ettiklerini bildirdi. Adliye önünde yaptığı açıklamada, dolaşıma sokulan mahkeme kararını yetersiz bulduklarını ifade eden Yaşa, savcının da itiraz etmesiyle karara karşı yeniden başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Sanıklara Verilen Cezalar

Davada sanıklardan Bülent B. "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, Cenan A. ile Büşra G. 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştır. Diğer sanık Sevcan U'nun beraat kararı verilmesi ise davaya dair önemli bir tartışma konusu oldu.

Hayatını Kaybedenler

Sel felaketinde yaşamını yitirenler arasında Rahile ve Ahmet Baki Şimşek ile Suna Duman, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar yer alıyor. Yakınları, davada adaletin sağlanması için mücadelelerini sürdürüyorlar.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yılki selde ruhsatsız işletilen...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yılki selde ruhsatsız işletilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları, mahkemenin yargıladığı sanıklar hakkında verdiği karara itiraz etti. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa (Solda) ile Çiçek Dinç, adliye binası önünce gazetecilere açıklamada bulundu.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yılki selde ruhsatsız işletilen...

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde geçen yılki selde ruhsatsız işletilen kamp alanında hayatını kaybedenlerin yakınları, mahkemenin yargıladığı sanıklar hakkında verdiği karara itiraz etti. Selde hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa (Solda) ile Çiçek Dinç, adliye binası önünce gazetecilere açıklamada bulundu.

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