İİBF'de Kariyer Planlaması: Ziya Sevim'den Öğrencilere Tüyolar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Kariyer Planlaması söyleşisi

Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Lojistik topluluğu tarafından düzenlenen "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) Kariyer Planlaması" konulu söyleşide Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşiye çok sayıda öğrenci katıldı.

Diğerlerinden farklı olun

Sevim, Türkiye’de dört gençten üçünün İİBF mezunu olduğuna ve bu fakültenin en fazla mezun veren bölüm olduğuna dikkat çekerek öğrencileri hedef belirlemeye çağırdı. Konuşmasında öğrenciler için şu uyarılarda bulundu: "Eğer işsiz olmak istemiyorsanız hedef koymanız gerekiyor. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o alanın üzerine gidin. Bu bölümden mezun olunca sizin bir farkınızın olması lazım. Bir farkındalık oluşturmak istiyorsanız öğrenci topluluklarına mutlaka üye olun ve en başta kendinizi tanıma imkânı bulun."

Reklamınızı iyi yapın

Sevim, eğitim ve mezuniyet sonrası süreçlere ilişkin tavsiyelerini şu sözlerle sürdürdü: "Sizin robotlardan ve yapay zekâdan daha iyi olmanız lazım. Bu farkındalığı da sosyal girişimcilikle yapabilirsiniz. Kendi hayat felsefeniz ve amacınız neyse ona göre planlamanızı yapın. Okulunuz bittiğinde diploma notunuz değil, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz önemli olacak. İstekleriniz bir anda gerçekleşmez, bu yüzden sabırlı olun. Ne yapıyorsanız yapın ama reklamınızı iyi yapın."

Konuşmanın ardından Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü Bölüm Başkanı Prof.Dr.Abdullah Takım tarafından Ziya Sevim’e teşekkür belgesi takdim edildi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ATAÜNİ) LOJİSTİK TOPLULUĞU TARAFINDAN ‘İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDE (İİBF) KARİYER PLANLAMASI’ KONULU SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ. EKONOMİST VE YAZAR ZİYA SEVİM'İN KONUŞMACI OLARAK YER ALDIĞI SÖYLEŞİYE ÜNİVERSİTE PERSONELİ VE ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ KATILDI.