İİBF'de Kariyer Planlaması: Ziya Sevim'den Öğrencilere Tüyolar

ATAÜNİ Lojistik topluluğunun söyleşisinde Ekonomist Ziya Sevim, İİBF öğrencilerine uzmanlaşma, sabır ve kendini tanıtma önerileri verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:11
Atatürk Üniversitesi (ATAÜNİ) Lojistik topluluğu tarafından düzenlenen "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) Kariyer Planlaması" konulu söyleşide Ekonomist ve Yazar Ziya Sevim konuşmacı olarak yer aldı. Söyleşiye çok sayıda öğrenci katıldı.

Diğerlerinden farklı olun

Sevim, Türkiye’de dört gençten üçünün İİBF mezunu olduğuna ve bu fakültenin en fazla mezun veren bölüm olduğuna dikkat çekerek öğrencileri hedef belirlemeye çağırdı. Konuşmasında öğrenciler için şu uyarılarda bulundu: "Eğer işsiz olmak istemiyorsanız hedef koymanız gerekiyor. Hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o alanın üzerine gidin. Bu bölümden mezun olunca sizin bir farkınızın olması lazım. Bir farkındalık oluşturmak istiyorsanız öğrenci topluluklarına mutlaka üye olun ve en başta kendinizi tanıma imkânı bulun."

Reklamınızı iyi yapın

Sevim, eğitim ve mezuniyet sonrası süreçlere ilişkin tavsiyelerini şu sözlerle sürdürdü: "Sizin robotlardan ve yapay zekâdan daha iyi olmanız lazım. Bu farkındalığı da sosyal girişimcilikle yapabilirsiniz. Kendi hayat felsefeniz ve amacınız neyse ona göre planlamanızı yapın. Okulunuz bittiğinde diploma notunuz değil, kendinizi ne kadar geliştirdiğiniz önemli olacak. İstekleriniz bir anda gerçekleşmez, bu yüzden sabırlı olun. Ne yapıyorsanız yapın ama reklamınızı iyi yapın."

Konuşmanın ardından Atatürk Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Lojistik Bölümü Bölüm Başkanı Prof.Dr.Abdullah Takım tarafından Ziya Sevim’e teşekkür belgesi takdim edildi.

