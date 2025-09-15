İİT-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Doha'da başladı

İİT ve Arap Birliği liderleri, İsrail'in 9 Eylül'deki Doha saldırısını görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'da toplandı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:03
İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi, Katar'ın başkenti Doha'da başladı.

Zirveye Katılım

Zirveye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı. Katılımcı liderler, çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin yapılacağı salona geçti.

Gündem

Toplantıda, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya düzenlediği saldırı ele alınacak. Ayrıca zirvede, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam ettiği belirtilen soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları gündemde olacak.

Zirvenin Önemi ve Geçmişi

Devlet Başkanları seviyesinde yapılacak bu olağanüstü ortak zirve, Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor. Zirve, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren ve bölgeye yayılan saldırılar sonrasında düzenlenen İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvelerinin üçüncüsü olacak.

9 Eylül Saldırısı ve Kaybedilen Canlar

9 Eylül'de İsrail ordusunun Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda, Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu, ancak 6 kişi yaşamını yitirmişti. Ölenler arasında Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, dört Hamas mensubu ve bir Katar polisi vardı.

Binyamin Netanyahu, 10 Eylül'de yaptığı açıklamada Katar'a yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullanarak: "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." demişti. Dün yapılan Arap ve İslam ülkelerinin Dışişleri Bakanları hazırlık toplantısında ise zirvenin gündemi belirlenmişti.

