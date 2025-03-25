İletişim Başkanı Altun, Erdoğan'a Yönelik Hakaretleri Kınadı

İletişim Başkanı Altun'dan Sert Tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenen protesto gösterilerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere sert tepki gösterdi.

Hakaretlere Şiddetle Kınama

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksız tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretleri şiddetle kınadığını belirtti. Altun, "Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır" ifadelerini kullandı.

Tehditlerin Arkasında Kimler Var?

Hakaretleri yapanları ve bu eylemleri teşvik edenleri iyi bildiklerini dile getiren Altun, "Ağzından pislik saçan şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin kimler olduğunu gayet iyi biliyoruz. İlgili gruplara uyarıda bulunarak: 'Milletin sabrıyla oynamayın!' dedi.

Gençlerin Kışkırtılmasına Karşı Uyarı

Altun, protestolarda gençlerin kışkırtılarak utanacakları rezilliklere maruz kalmamaları gerektiğini vurguladı. Şiddeti, ahlaksızlığı ve densizliği asla teşvik etmemek gerektiğini belirtti.

Bu olaylar, Türk milletinin kutsallarına yapılan saldırılara karşı durma çağrısını da beraberinde getiriyor.